Трамп решил продлить на год антироссийские санкции

Опубликовано: 27.02.2025 20:02 , Обновлено: 27.02.2025

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия на год ряда антироссийских санкций, введённых Вашингтоном в связи с войной в Украине. Соответствующие документы распространил Белый дом.

Речь идёт об ограничениях, которые США вводили в 2014, 2018 и 2022 годах. Трамп заявил, что, по его мнению, эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

В свою очередь, президент России Владимир Путин три дня назад заявил, что санкционная политика США, по его мнению, является незаконной: «Мы считаем эти санкции вредными для мировой торговли, для экономики. И она [санкционная политика], на мой взгляд, наносит ущерб и нам, и тем, кто эти санкции вводит», — сказал Путин в эфире ВГТРК.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Евросоюз 24 февраля объявил о введении запрета на предоставление услуг кошельков, счетов или хранения криптоактивов гражданам и резидентам Беларуси.

ЕС запретил белорусам иметь криптовалютные кошельки на западных криптобиржах

Руководитель криптошколы Consensus School Виктор Суздальцев и специалисты международной юридической компании REVERA прокомментировали журналистам Telegraf.news, как отразится на бизнесе и обычных пользователях этот запрет.

«Повод для чистки активов» — Спросили юристов и экспертов, как пережить «удар» ЕС по криптокошелькам белорусов