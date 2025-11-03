Трамп рассказал, что ему нравится в Путине — «Это прекрасно»

Опубликовано: 03.11.2025 10:03 , Обновлено: 03.11.2025

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере заявил, что война в Украине может закончиться в перспективе нескольких месяцев. При этом он увязал ее завершение с желаниями Владимира Путина, которые приходятся Трампу по душе.

«Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает — из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится», — сказал президент США.

В то же время Дональд Трамп исключил возможность поставок Украине ракет большой дальности «Томагавк» в ближайшее время. По данным CNN, Пентагон одобрил эти поставки несколько дней назад, но последнее слово остаётся за Трампом.

На вопрос, рассматривает ли его администрация возможность поставки «Томагавков», Трамп ответил: «Нет, пока нет». Он отметил, что может «изменить решение», но пока его ответ — «нет».

Трампа также спросили о пресловутой «последней капле» его решения в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Последней капли не будет. Иногда нужно позволить сторонам сражаться. И они воюют. Это тяжёлая война для Путина. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но боевые действия также тяжелы для Украины», — ответил он.

Ранее специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал сроки окончания войны в Украине. Он озвучил их во время официального визита в Саудовскую Аравию, куда он направился после поездки в США, где встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

На вопрос журналистов о том, возможен ли мир в Украине в течение ближайшего года, Дмитриев дал следующий ответ: “Я верю в это”.

Спецпосланник Путина назвал сроки окончания войны в Украине — «Я в это верю»

Тем временем на Украине также звучат голоса, что война может закончиться в обозримой перспективе в ближайшие месяцы. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил в сентябре, что «конец войны действительно уже на горизонте». Ему вторил нардеп Бужанский, который сказал, что надеется на завершение боевых действий до конца ноября.

Украинские депутаты заявили, что «конец войны уже на горизонте». Какой срок назвали?