Спецпосланник Путина назвал сроки окончания войны в Украине - "Я в это верю"

Опубликовано: 30.10.2025 08:07 , Обновлено: 30.10.2025

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал сроки окончания войны в Украине. Он озвучил их во время официального визита в Саудовскую Аравию, куда он направился после поездки в США, где встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

“Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать так, чтобы это произошло”, — заявил Дмитриев, который также является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На вопрос журналистов о том, возможен ли мир в Украине в течение ближайшего года, Дмитриев дал следующий ответ: “Я верю в это”.

Ещё находясь в США, Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон близки к «дипломатическому решению» войны, передало агентство Reuters.

Впрочем, сам визит Дмитриева в США, по мнению ряда западных СМИ, оказалась провальной. Так, британское издание Telegraph написало, что командировка Дмитриева “отдавала отчаянием”.

«Тот факт, что Путин отправил Дмитриева в Вашингтон буквально через несколько минут после того, как США ввели санкции против “Лукойла” и “Роснефти”, показывает, насколько Путин потрясен”, — дал свою оценку Уильям Браудер, английский финансист и политический активист американского происхождения.

Сообщается, что Дмитриев провел переговоры с представителями администрации Трампа в минувшие пятницу, субботу и воскресенье, однако все ключевые фигуры американского политического истеблишмента в этот момент были за пределами страны - и сам президент США Дональд Трамп, и госсекретарь Марко Рубио, и министр финансов Скотт Бессент находились в эти дни с официальными визитами в странах Азии.

Во время визита Дмитриева в США министр финансов Скотт Бессент назвал его «российским пропагандистом» за то, что в интервью американским СМИ он заявил, что новые санкции США в отношении российских нефтяных компаний приведут к росту цен на американских заправочных станциях.

В среду Дмитриев повторил предупреждение России о том, что санкции США приведут к росту мировых цен на нефть и росту цен на топливо в самих США, предположив, что это может повлиять на результаты Республиканской партии на промежуточных выборах. Он также заявил, что высказывания Бессента сыграли ему на руку дома, где он порой подвергался критике со стороны российских националистов за стремление к более тесному сотрудничеству с администрацией Трампа и содействие миру с Украиной.

“На самом деле это пошло мне на пользу, потому что большинство людей в России называют меня «пропагандистом мира», а иногда даже, не дай Бог, «пропагандистом команды президента Трампа»”, — заявил Дмитриев.

Уже будучи на конференции в Эр-Рияде Дмитриев выступил с заявлением о сотрудничестве между США, Саудовской Аравией и Россией как крупнейшими в мире обладателями природных ресурсов, заявив, что это поможет сделать мир более безопасным.

“Сейчас внимание людей сосредоточено на региональном конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабный конфликт. И для этого нам нужно действовать лучше, чем мы действовали до сих пор, а не хуже”, — заявил Дмитриев.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп изучает возможность введения еще более жестких санкций против России, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина пойти на переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Все карты на руках» — Трамп рассматривает введение новых санкций против России