Украинские депутаты заявили, что «конец войны уже на горизонте». Какой срок назвали?

Опубликовано: 14.10.2025 17:52 , Обновлено: 14.10.2025

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что «конец войны действительно уже на горизонте». Ему вторил нардеп Бужанский, который сказал, что надеется на завершение боевых действий до конца ноября.

По его словам, среди депутатов Верховной Рады действительно ходит некая информация имперского характера на эту тему. Но вопрос, оправдаются ли эти ожидания, всё равно остаётся открытым.

Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе. Тем более, что мы видели триумфальный успех Трампа в Газе… Во-первых, у Трампа развязались руки, во-вторых, его авторитет после того, как он «замирил» Ближний Восток, взлетел на недосягаемую высоту. Я надеюсь, что все это вместе поможет нам закончить войну в течение ближайших нескольких месяцев, — заявил Бужанский.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады, Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире радио, что конец войны «не за горами».

Я хочу выразить слова поддержки всем, кто пострадал сегодня от очередных вражеских ударов. Держитесь, мои дорогие. Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем, — сказала Тимошенко в эфире «Украинского Радио».

Что говорит Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 17 октября, встретится с украинским коллегой. Зеленский также подтвердил, что вылетит в Вашингтон: «Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить».

До этого главы государств дважды созвонились 11 и 12 октября. По словам Зеленского, они обсудили передачу Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Дальность полёта этих ракет, в зависимости от модификации, составляет от 1600 до 2500 км, а это значит, что под ударом могут оказаться более 1600 военных и энергетических объектов в России.

Впрочем, Дональд Трамп уже уточнил, что рассматривает ракеты как элемент давления на Владимира Путина и хотел бы сначала поговорить и с ним, чтобы убедить начать мирный процесс в Украине и прекратить боевые действия.

В свою очередь, в Кремле в паузе в мирных переговорах, которая наступила с лета, обвинили Киев. Дмитрий Песков 1 октября сказал, что Украина «не спешит с ответом на переданные проекты документа, не спешит с ответом на предложение о создании трёх рабочих групп».

В Украине же заявили, что предложения Москвы неприемлемы из-за желания той заставить ВСУ добровольно покинуть Донецкую и Луганскую области, а также принудить Киев к признанию аннексированных Россией украинских территорий.

*В реестре «экстремистов и террористов» в РФ, а Генпрокуратура Беларуси завела на него уголовное дело.

«Мне известна определенная информация» — Тимошенко объявила о скором окончании войны в Украине