Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в лицемерии

Опубликовано: 23.09.2025 19:05 , Обновлено: 23.09.2025

Дональд Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по случаю 80-летия Организации Объединенных Наций, признался, что всегда думал, что войну в Украине "будет легче всего” прекратить из-за его отношений с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Вместо этого, по его словам, конфликт затянулся на три года, “убивая от пяти до семи тысяч молодых людей в неделю”.

В то же время Дональд Трамп обвинил страны организации Североатлантического договора (НАТО) в лицемерии: “Они покупают нефть и газ у России, когда воюют с Россией”, - сказал он.

“Вы гораздо ближе. Между нами океан. Вы правы, и Европа должна активизировать свои усилия. Они не могут делать то, что делают. Они покупают нефть и газ у России”, - повторил Трамп.

Президент США заявил, что “в том случае, если Россия не будет готова заключить сделку по прекращению войны, Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень жесткие тарифы”. По его словам, они “положат конец войне очень быстро, но европейцы также должны их ввести”.

Президент США во время своей речи нарушил 15-минутный лимит, отведенный ораторам на Генеральной Ассамблее. Но затронул много тем. Начиная климатическими изменениями, заканчивая проблемами миграции и войн в мире.

После выступления в ООН у него намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею.

Во время выступления президента США Зеленский поделился заявлением в социальных сетях: “Голос Украины будет звучать здесь особенно сильно в ближайшие дни - в поддержку возвращения наших детей, гарантий безопасности и усиления давления на Российскую Федерацию. Мы сделаем все, чтобы наши дипломатические позиции, наша армия и поддержка нашего народа были еще сильнее”.

Зеленский подчеркнул, что “крайне важно”, чтобы встречи на саммите “принесли результаты”.