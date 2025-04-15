Трамп повздорил с Гарвардом из-за евреев и заморозил гранты на 2,2 млрд долларов

Опубликовано: 15.04.2025 11:19 , Обновлено: 15.04.2025

Администрация президента Дональда Трампа объявила о заморозке правительственных грантов на сумму более 2,2 млрд долларов и ещё 60 млн долларов по контрактам со старейшим вузом США - Гарвардским университетом. Поводом для такого шага стало то, что руководство частного учебного заведения, входящего в группу элитных американских университетов, Лигу плюща, отказалось подчиниться требованиям Трампа и ограничить студенческую активность на территории кампуса.

В прошлую пятницу, 11 апреля, администрация Трампа направила руководству Гарварда письмо, в котором призвала провести существенные реформы управления и руководства вуза, изменить политику приема студентов в вуз, а также провести проверку в кампусе “на предмет многообразия” взглядов студентов и запретить некоторые студенческие клубы, в том числе, запретить им организовывать демонстрации и публичные акции протеста, сообщило агентство Associated Press.

Как отметило издание The Hill, это уже не первый американский университет Лиги плюща, которым Белый дом выдвинул жёсткие требования, обвиняя учебные заведения в том, что они не предприняли достаточных мер по борьбе с антисемитизмом в кампусах, в частности, после нападения палестинских боевиков из террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Тем не менее, в понедельник, 14 апреля, президент Гарварда Алан Гарбер категорично заявил, что университет не подчинится требованиям правительства, сославшись на конституционные права учащихся и независимость частных вузов.

“Ни одно правительство — независимо от того, какая партия находится у власти — не должно диктовать, чему частные университеты могут учить, кого они могут принимать и нанимать, и какими областями изучения и исследований они могут заниматься”, - заявил Гарбер.

У Трампа объяснили, почему ввели санкции против пингвинов. Но в соцсетях не поверили?

Он также отметил, что университет и в прошлом предпринимал различные шаги по борьбе с антисемитизмом и намерен продолжить эту работу в дальнейшем. Однако, но требования правительства, по мнению Гарбера, “выходят далеко за рамки этой цели”.

Борьба с антисемитизмом в кампусе “не будет достигнута путем утверждения власти, оторванной от закона, для контроля преподавания и обучения в Гарварде”, заявил президент вуза.

“Работа по устранению наших недостатков, выполнению наших обязательств и воплощению наших ценностей — это наша задача, которую мы должны определить и выполнить как сообщество”, — заявил он.

Более того, Гарвардское отделение Американской ассоциации университетских профессоров ещё в пятницу обратилось в федеральный суд штата Массачусетс, обвинив администрацию Трампа в “незаконной и беспрецедентной” попытке использовать сокращение федерального финансирования “для ограничения свободы слова”. По мнению инициаторов иска, действия нынешней президентской администрации не только прямо порождают дискриминацию парв студентов, но и направлены на создание “сдерживающего эффекта среди университетов и преподавателей, чтобы остановить высказывания, которые не нравятся президенту”.

В ответ на официальное заявление президента Гарварда правительство объявило о заморозке миллиардов долларов, которые ранее были выделены из федерального бюджета на различные программы в Гарварде — это уже седьмой раз, когда администрация Трампа предпринимает подобный шаг в отношении элитных вузов страны.

Как отметило издание The Hill, требования, предъявленные к Гарварду, были схожи по своей сути с требованиями, выдвинутыми ранее Колумбийскому университету. В отличие от Гарварда, тот согласился на требования Белого дома в попытке вернуть замороженное президентской администрацией финансирования в 400 млн долларов. Однако, даже после того, как руководство вуза пошло на уступки, федеральное правительство не возобновило финансирование.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в США и не только 5 апреля сотни тысяч американцев вышли на протесты против политики президента Дональда Трампа. Протестующие держали в руках таблички и плакаты Hands off! (“Руки прочь!”), добавляя к этому различные слова (например, Hands off my social security (“Руки прочь от моей соцзащиты”). Трамп отреагировал на протесты в соцсети Truth Social.

Сотни тысяч американцев вышли на протесты против Трампа. Как он отреагировал?