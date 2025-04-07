У Трампа объяснили, почему ввели санкции против пингвинов. Но в соцсетях не поверили?

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Опубликовано: 07.04.2025 16:46 , Обновлено: 07.04.2025

Вашингтон поспешил дать объяснения по поводу своего недавнего решения ввести торговые пошлины на импорт из необитаемых субантарктических островов, чьё население, как известно, состоит в основном из пингвинов. Эта новость вызвала бурю насмешек в соцсетях. Одновременно американские чиновники попытались оправдать тот факт, что Россия была исключена из списка стран, на чьи товары распространились новые масштабные тарифы.

Как сообщило CBS News со ссылкой на министра торговли США Говарда Лютника, внесение вулканических островов, где не живёт ни один человек, в список облагаемых 10%-ной пошлиной было сделано для того, чтобы другие страны не могли использовать их как лазейку в законодательстве для обхода ранее введённых американских тарифов.

«Президент ввёл пошлины для Китая в 2018 году. И тогда Китай начал проникать [с товарами] в США через другие государства», — процитировало издание слова Лютника. А спекуляции, что список стран для тарифов мог создаваться с помощью искусственного интеллекта, министр торговли США категорически отверг.

Ситуация с введением пошлин к безлюдным островам породила бесчисленное количество мемов в интернете. «Пингвин был в костюме. Но не избежал пошлин Трампа на островах Херд и Макдональд. Может, он не сказал спасибо?» — пошутили в X (бывшем Twitter).













Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, почему Беларуси не оказалось в списке стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные импортные тарифы. Причины такого исключения пояснила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

В Белом доме объяснили, почему Беларусь не вошла в список стран с новыми пошлинами Трампа