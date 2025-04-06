Сотни тысяч американцев вышли на протесты против Трампа. Как он отреагировал?

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Опубликовано: 06.04.2025 11:28 , Обновлено: 06.04.2025

В США и не только 5 апреля сотни тысяч американцев вышли на протесты против политики президента Дональда Трампа. Протестующие держали в руках таблички и плакаты Hands off! ("Руки прочь!"), добавляя к этому различные слова (например, Hands off my social security ("Руки прочь от моей соцзащиты"). Трамп отреагировал на протесты в соцсети Truth Social.

Американские левые организации на протестах выступили против «авторитарного произвола и поддерживаемой миллиардерами повесткой дня [здесь в том числе речь об Илоне Маска]» Трампа. По оценкам организаторов, в демонстрациях в Вашингтоне, Флориде и других местах приняли участие более 500 тыс. человек, [link href=“https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/05/anti-trump-protests-hands-off” target=“_blank” rel=“noopener”] написала [/link] британская газета The Guardian.

Фото: AFP

По ее данным, в некоторых случаях протестующие держали украинские флаги, выражая несогласие с политикой администрации Трампа, которая стремится улучшить отношения с Россией. «Цель — заставить людей восстать», — сказала 63-летняя протестующая Дайан Колифрат. Она считает, что многие боятся протестовать против Трампа. “Цель этого протеста — показать остальным американцам, которые не участвуют, что мы выступаем, и, надеюсь, когда они увидят нашу силу, это придаст им смелости тоже выступить», - добавила женщина.

Крупный протест развернули на Национальной аллее в американском округе Колумбия, где демонстранты насчитывали десятки тысяч человек. Члены Конгресса, включая демократов Джейми Раскина из Мэриленда, Максвелла Фроста из Флориды и Ильхан Омар из Миннесоты, выступили перед толпой.

«Они считают, что демократия обречена, и считают, что смена режима неизбежна, если только им удастся захватить нашу платежную систему», — сказал Раскин, представитель Демократической партии из Мэриленда, который является главной фигурой партии в судебном комитете Палаты представителей, передала The Guardian.

Фото: AFP

«Мы хотим Америку, которую заслуживаем, где достоинство, безопасность и свобода принадлежат не некоторым из нас, а всем нам», - поделился мнением президент правозащитной организации Human Rights Campaign Келли Робинсон. Многие автомобилисты, проезжавшие мимо собравшихся демонстрантов, сигналили и показывали большой палец вверх в знак солидарности.

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К слову, по [link href=“https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/05/anti-trump-protests-hands-off” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] опроса международного агентства Reuters, рейтинг одобрения Трампа на этой неделе упал до 43%, и это самый низкий показатель с момента его вступления в должность.

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«Это нападение на нашу демократию, на нашу экономику, на наши гражданские права … Все выглядит настолько плохо, что я чувствую, что мы должны сделать все возможное, пока можем, и весь этот шум просто тревожит всех», — сказала протестующая Дженнифер Хейт, 64-летний редактор и жительница Плантейшена (город в штате Флорида).

По [link href=“https://edition.cnn.com/2025/04/05/us/hands-off-protests-trump-musk/index.html” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] американского телеканала CNN, продемократическое движение организовало протесты против Дональда Трампа и Илона Маска во всех 50 американских штатах и ​​по всему миру. Более 1400 массовых протестов «Руки прочь!» прошли в столицах штатов, федеральных зданиях, офисах конгресса, штаб-квартирах социального обеспечения, парках и мэриях по всей стране — везде, где «мы можем быть уверены, что они нас услышат», передал слова организаторов акций телеканал.

По данным Indivisible, одной из организаций, в которую входят структуры по защите гражданских прав, ветераны, группы по защите прав женщин, профсоюзы и пр., на участие в акциях (в том числе в Лондоне и Париже) зарегистрировались около 600 тыс. человек.

Фото: Hasan Akbas Photography

Организаторы протестов назвали три своих требования:

«положить конец захвату власти миллиардерами и безудержной коррупции в администрации Трампа”,

“положить конец сокращению федерального финансирования Medicaid, социального обеспечения и других программ, на которые полагаются трудящиеся”,

“положить конец нападениям на иммигрантов, трансгендеров и другие сообщества».

[info_b]Medicaid - федеральная и поштатная программа американского здравоохранения, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам, детям из малоимущих семей и другим социально незащищенным лицам.[/info_b]

Реакция Трампа

На фоне этих протестов американский президент призвал население страны “держаться крепче”. «Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, Китай от введенных в отношении него Америкой тарифов пострадал больше. «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — добавил глава Белого дома.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел в стране режим чрезвычайного положения и объявил о введении базового 10-процентного тарифа на весь импорт. В отношении десятков торговых партнеров, которые, по мнению Трампа, выстраивают “несправедливые отношения” с США, президент анонсировал более высокие тарифы, фактически объявив всему миру “торговую войну”.

«Они нас обдирают» — Трамп ввёл в США режим ЧП и объявил «всемирную» торговую войну