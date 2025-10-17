Трамп повысил голос на Путина и ушел с переговоров. FT опубликовала новые подробности встречи на Аляске

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 17.10.2025 14:01 , Обновлено: 17.10.2025

Газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, утверждает, что встреча на Аляске прошла не так безоблачно, как могло показаться. Каждая из сторон жёстко отстаивала свою позицию, не идя на уступки.

[inf]Официально ни Белый дом, ни Кремль пока не прокомментировали публикацию издания.[/inf]

Согласно данным газеты, Дональд Трамп пришёл в ярость из-за позиции, озвученной Владимиром Путиным. Российский лидер, в свою очередь, отказался идти навстречу США и заявил, что Украина должна капитулировать.

Во время встречи, как пишет The Financial Times, президент России попытался прочитать главе Белого дома историческую лекцию, вспомнив о средневековых князьях, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также о казацком атамане XVII века Богдане Хмельницком.

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Этот подход не понравился Дональду Трампу. По словам источников, «застигнутый врасплох» президент США несколько раз повысил голос, чтобы перебить главу Кремля, и даже пригрозил уйти. В итоге так и произошло: Трамп прервал встречу и отменил запланированный обед.

По данным издания, Владимир Путин отверг все предложения США, потребовав в обмен на прекращение огня в Украине капитуляции Киева и признания за Россией всех занятых украинских территорий.

Именно неудача переговоров в Анкоридже на Аляске, сообщает FT, побудила Дональда Трампа дать добро на поставки Украине вооружений. Этим же объясняется и санкционирование Белым домом участия американских военных в планировании и даже выборе целей для ударов ВСУ по российской территории.

Новый раунд переговоров между Трампом и Путиным должен был пройти в ближайшие недели в Венгрии, и обе стороны подтверждали эту договорённость. Однако теперь ситуация изменилась: ВСУ нанесли точные удары по НПЗ России, что привело к значительным перебоям с поставками топлива внутри страны. На столе у Трампа в данный момент лежит неподписанное решение о передаче Украине дальнобойных ракет «Томагавк».

Ранее Telegraf.news писал, что соазу три постояльца отеля “Капитан Кук” в Анкоридже в Аляске рассказали американской радиостанции, что нашли в одном из общедоступных принтеров отеля документы, относящиеся к саммиту Трампа и Путина.

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