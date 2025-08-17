Стало известно, что Трамп подарил Путину. В отеле на Аляске нашли забытые документы Госдепа

Опубликовано: 17.08.2025 19:26 , Обновлено: 17.08.2025

Сразу три постояльца отеля "Капитан Кук" в Анкоридже в Аляске рассказали американской радиостанции, что нашли в одном из общедоступных принтеров отеля документы, относящиеся к саммиту Трампа и Путина.

Среди них были: меню обеда «в честь Его превосходительства Владимира Путина», номера телефонов сотрудников американской администрации и сведения о подарке Трампа Путину.

Оказалось, что сотрудники Госдепа, которые по все видимости занимались подготовкой и организацией встречи, забыли в отеле в 20 минутах от военной базы, где прошли переговоры, восемь страниц внутренних документов, не предназначенных для публики.

В них постояльцы отеля обнаружили телефоны сотрудников Госдепа США и неких лиц российской делегации. Также в документах была точная информация о месте и времени проведения саммита.

Национальное общественного радио (NPR), куда постояльцы отправили найденные документы, опубликовало фотографии документов. Там значилось, что президент США, по всей видимости, подарил главе российского Кремля настольную статуэтку американского белоголового орлана .

Как следует из документов, несостоявшийся ужин должен был быть простым - из трех блюд. После зеленого салата мировые лидеры должны были отведать филе миньон и палтус по-олимпийски. На десерт подали бы крем-брюле.

Ранее Telegraf.news писал, что встреча президентов России и США в Анкоридже на Аляске, от которой некоторые политологи ожидали прорывных решений по украинскому вопросу, завершилась досрочно и без конкретных договорённостей.

Вместо анонсированных пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым 6-7 часов переговоры продлились менее трёх и, вероятнее всего, были свёрнуты американской стороной. Краткая итоговая пресс-конференция оставила больше вопросов, чем ответов.

Почему американцы «свернули саммит» с Путиным? Эксперты оценили итоги неожиданно короткой встречи