Российских журналистов на Аляске поселили на раскладушках на стадионе

📷 Фото

Опубликовано: 15.08.2025 13:20 , Обновлено: 15.08.2025

Специальный корреспондент российского издания "Коммерсант" Андрей Колесников показал, как встретили и разместили в американском Анкоридже на Аляске российских журналистов, аккредитованных на освещение предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Представителей СМИ поселили на стадионе местной университетской команды "Морские волки" фактически в походных условиях - на раскладушках, отделённых друг от друга тканевыми ширмами.

По словам Колесникова, спальную зону для журналистов организовали в спортивном комплексе силами Международного Красного Креста в “походной обстановке”, которую “нынче диктует время”.

“Здесь вспомнили ковидный опыт и развернули ночной госпиталь для журналистов. Чёрные ширмы, образующие двухместные палаты, комплект белья с одеялом и подушкой, душевые кабины… Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ”, — описал журналист обстановку на спортивной арене Анкориджа и для наглядности сопроводил свои слова фотографиями.

















Там же на ночевку разместили и экипажи трёх самолетов, на которых на Аляску прилетела российская делегация. По словам журналиста, у пилотов и бортпроводников предоставленные им условия для проживания с койками-раскладушками, “больше похожими на носилки”, вызвали недовольство.

Ранее Telegraf.news рассказал, что переговоры Путина и Трампа на Аляске должны начаться в 11:30 (22:30 по минскому времени) в пятницу, 15 августа. Такое время озвучил помощник российского президента Юрий Ушаков. В преддверии этих переговоров в Сети уже появилось множество прогнозов и сообщений о возможном исходе встречи.

«Завтра война закончится» — В Украине предсказали итоги переговоров Трампа и Путина