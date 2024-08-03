Трамп потребовал перенести дебаты с Харрис на телеканал, который поддерживает его. Та ответила

Опубликовано: 03.08.2024 20:39 , Обновлено: 03.08.2024

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп предложил провести дебаты с вице-президентом США от Демократической партии Камалой Харрис на телеканале Fox News, известном своей поддержкой республиканцев. Это идет в разрез с прошлыми договорённостями, согласно которым дебаты должны были пройти на телеканале ABC.

Правила будут аналогичны первым дебатам с президентом Джо Байденом, заявил Трамп в своем посте в социальной сети Truth поздно вечером в пятницу.

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Однако в штабе вице-президента США уже обвинили миллиардера в испуге. “Дональд Трамп напуган и пытается отказаться от дебатов, на которые он уже согласился, и бежит прямиком в Fox News, чтобы тот выручил его”, - заявил в субботу директор по коммуникациям предвыборного штаба Харрис Майкл Тайлер.

“Ему нужно прекратить играть в игры и прийти на дебаты, которые он уже запланировал на 10 сентября”, - предложил он.

Предложение Трампа о проведении дебатов на телеканале Fox поступило вскоре после того, как Национальный комитет Демократической партии в пятницу запустил рекламную кампанию, в которой высмеивал его, заявив, что “осужденный преступник боится дебатов”, и задался вопросом, связано ли это с его позицией в отношении абортов.

Ранее миллиардер Дональд Трамп заявил в интервью на телеканале Fox News, что, “вероятно, в конечном итоге” примет участие в предвыборных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. При этом он раскритиковал демократическую партию за то, что она сменила Байдена на Харрис, назвав это “переворотом”.

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