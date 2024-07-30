Испугался "леворадикальной сумасшедшей"? Трамп не смог ответить прямо, будет ли участвовать в дебатах с Харрис

🎥 Видео

Опубликовано: 30.07.2024 14:58 , Обновлено: 30.07.2024

Миллиардер Дональд Трамп заявил в интервью на телеканале Fox News, что, "вероятно, в конечном итоге" примет участие в предвыборных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. При этом он раскритиковал демократическую партию за то, что она сменила Байдена на Харрис, назвав это "переворотом".

Ранее Харрис обвинила Трампа и его штаб в том, что они отказались от президентских дебатов, назначенных на 10 сентября на канале ABC.

Впрочем, экс-президент США не дал внятный и четкий ответ на вопрос, будет ли участвовать в дебатах с новым кандидатом от демократов.

“Я хочу провести дебаты, но я также могу сказать следующее: все знают, кто я, и теперь люди знают, кто она… Она леворадикальная сумасшедшая, она разрушит нашу страну”, - заявил Трамп, пытаясь избежать конкретного ответа. На вопрос, почему бы не заявить об этом эту во время дебатов, миллиардер ответил, что “все это уже и так знают”.

Но потом Дональд Трамп всё-таки ответил, но снова с оговорками: “Ответ - да, я, вероятно, в конечном итоге буду участвовать в дебатах. Я думаю, что дебаты должны состояться до начала голосования… Итак, ответ - да, но я также могу привести доводы в пользу того, чтобы не делать этого”.

Трамп заявил, что хотел бы перенести дебаты с телеканала ABC News, которые он обвинил в нерравдивлц информации. “Мне не нравится поощрять фейковые новости. Они заработают десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится, что ABC собирается “разбогатеть”, - заявил он.

Затем Трамп заявил, что, “возможно”, предыдущие дебаты на CNN были ошибкой, потому что он так сильно победил Байдена, что “это был его конец”.

Харрис обвинила Трампа в страхе перед дебатами

В заявлении, опубликованном в понедельник, предвыборный штаб Камалы Харрис сообщил, что она примет участие в дебатах 10 сентября, организованных телеканалом ABC, которые ранее были согласованы Трампом и Байденом.

“Американский народ заслуживает того, чтобы услышать мнение двух кандидатов, баллотирующихся на самый высокий пост в стране, и она сделает это на сентябрьских дебатах на канале ABC”, - заявили в штабе вице-президента США.

“Если Дональд Трамп и его команда говорят что-то еще, кроме “увидимся там”, - а, похоже, так оно и есть, - это удобный, но ожидаемый ответ команды Трампа. Вице-президент Харрис будет там 10 сентября - посмотрим, появится ли Трамп”, - пообещали в штабе.

После того, как вице-президент Камала Харрис обвинила бывшего президента Дональда Трампа в “отступлении” от дебатов, предвыборный штаб Трампа заявил в четверг, что не будет проводить никаких будущих дебатов, пока Демократическая партия официально не выберет кандидата.

Стивен Чунг, директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа, заявил в четверг вечером, что “было бы неуместно договариваться с Харрис, потому что демократы все еще могут передумать”, поскольку она является лишь предполагаемым кандидатом от партии.

[inf]Впрочем, такие сомнения не помешали Трампу участвовать в дебатах с Джо Байденом, который также не был официальным кандидатом от Демократической партии. Съезд ее делегатов намечен на 7 августа и к 10 сентября у партии точно будет официальный кандидат. [/inf]

Харрис быстро отреагировал на это в социальных сетях. “Что случилось с “в любое время и в любом месте”?” спросила она на X.

[inf]Президент США Байден вышел из предвыборной гонки спустя несколько недель после провального выступления на дебатах CNN в июне. Вскоре после своего заявления он поддержал Харрис, и вице-президент быстро набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы выиграть президентскую номинацию от Демократической партии. [/inf]

“Медовый месяц” вице-президента США

Тем временем, в США СМИ заговорили о “медовом месяце” Камалы Харрис, имея в виду ее успехи в плане роста рейтинга и сбора средств. Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис сообщил, что она получила от спонсоров 200 миллионов долларов после того, как объявила об участии в президентских выборах. Также ее рейтинг подскочил и обошел Трампа в последнем опросе общественного мнения.

Такого не было 50 лет. Харрис собрала рекордные 200 млн долларов и обошла Трампа в рейтинге

Опрос, проведенный телеканалом Fox News, показал, что два кандидата лидируют в ключевых “колеблющихся” штатах, итоги голосования в которых, по всей видимости и решат исход предвыборной гонки. В Мичигане и Пенсильвании соперники сравнялись. Трамп набрал одно очко в Висконсине, а Харрис - шесть в Миннесоте.

Рейтинг телеканала Fox News.

А согласно новому опросу, Камала Харрис сейчас более популярна, чем Джо Байден или Дональд Трамп.