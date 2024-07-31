Харрис обошла Трампа в ключевых штатах. Какую кличку дала миллиардеру?

Опубликовано: 31.07.2024 09:17 , Обновлено: 31.07.2024

Согласно последнему опросу Bloomberg News/Morning Consult, вице-президент США Камала Харрис получила преимущество над Дональдом Трампом в борьбе за пост президента США. Ее рейтинг достиг 48%, по сравнению с 47% Трампа, а в одном штате ее преимущество составляет целых 11%.

Опрос, опубликованный во вторник, показал, что Камала Харрис опережает Трампа на 11 пунктов в Мичигане , на 2 пункта в Неваде, на 2 пункта в Аризоне и на 2 пункта в Висконсине.

Таким образом, по данным Bloomberg, Харрис обогнала Трампа в семи ключевых, так называемых “колеблющихся”, штатах. Новый опрос показал большое отличие от прошлых результатов в начале июля, которые давали Дональду Трампу 2-процентное преимущество над Джо Байденом.

“Увертливый Дон”

Тем временем, миллиардер и экс-президент Трамп оказался в неловкой ситуации. Он не смог подтвердить свое обещание о том, что готов участвовать в дебатах в сентябре.

На что в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис ответили обидной кличкой. Там стали называть Дональда Трампа “Увертливый Дон” (Duckin’ Don).

В понедельник вечером Трамп сказал Fox News, что он, “вероятно”, в конечном итоге будет дискутировать с Харрис, но с оговоркой, что также может “привести доводы в пользу того, чтобы не делать этого”. И это совсем не то, что раньше говорил Трамп. Раньше он призывал Байдена участвовать в дебатах “в любое время и в любом месте”.

После его появления на Fox News штаб Харрис разослал пресс-релиз, в котором высмеяла “Увертливого Дона”, обвинив его в “трусости”.

“Почему Дональд Трамп не дает прямого ответа на вопрос о дебатах с вице-президентом Харрис? - спросил представитель предвыборного штаба Харриса Аммар Мусса. - Судя по сегодняшнему уклонению от ответа на вопросы, всё ясно: он боится, что ему придется защищать странные нападки своего напарника на женщин или свои собственные призывы к отмене выборов в Америке в ходе дебатов против вице-президента”.