Трамп поручил применять зеркальные пошлины и тарифы к торговым партнерам США

Опубликовано: 14.02.2025 12:32 , Обновлено: 14.02.2025

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил применять к торговым партнерам страны зеркальные пошлины и тарифы. Такие меры прописаны в меморандуме, который американский лидер подписал 13 февраля.

Трамп поручил министру торговли и торговому представителю США совместно с министром финансов, министром внутренней безопасности, помощником президента по экономической политике, старшим советником президента по торговле и производству и главами других исполнительных департаментов и агентств, провести оценку условий торговли по отдельным товарным позициям со всеми торговыми партнёрами страны и представить отчёт главе государства.

По итогам этого отчёта, исходя из информации, озвученной пресс-службой Белого дома, Трамп планирует вывести импортные пошлины на товары на “зеркальный” уровень, то есть применять на товары американского производства такие же пошлины, которые установили на свои экспортные товары страны-партнёры. Если это будет сделано, как минимум на часть импорта в США властям страны придётся поднять тарифы и пошлины.

Тем самым, как пояснили в Белом доме, Трамп пытается устранить сложившийся дисбаланс в отношениях США с торговыми партнёрами. “Отсутствие взаимности” в администрации Трампа назвали “одним из источников большого и постоянного годового дефицита” США в торговле товарами.

«Президент Трамп представил план честной, свободной, взаимной торговли, поскольку он ясно дал понять миру, что Соединенные Штаты больше не потерпят, чтобы их обворовывали», - сообщили в Администрации президента США.

Там добавили что, у Америки «одна из самых открытых экономик в мире», однако торговые партнеры США, по мнению Трампа, “держат свои рынки закрытыми для американского экспорта”. В его администрации выразили надежду на то, что новые принципы взаимной торговли “наконец исправят этот дисбаланс”.

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Там также подчеркнули, что Трамп считает нынешнюю ситуацию “неприемлемой”, и что торговый дефицит Соединенных Штатов угрожает их экономической и национальной безопасности, грозит подорвать промышленную базу США, снизить общую национальную конкурентоспособность и сделать США “зависимыми от других стран в удовлетворении ключевых потребностей в области безопасности”.

«Сделав торговлю более взаимной и сбалансированной, мы можем сократить торговый дефицит», - заявили в Белом доме.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал прокламации, повышающие тарифную ставку на весь импорт стали и алюминия в США с 10% до фиксированного уровня в 25%.

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