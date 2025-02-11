Трамп ввел 25%-ные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США

Опубликовано: 11.02.2025 10:22 , Обновлено: 11.02.2025

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал прокламации, повышающие тарифную ставку на весь импорт стали и алюминия в США с 10% до фиксированного уровня в 25%.

«Это 25% без исключений или изъятий. Это касается всех стран, независимо от того, откуда они поступают, всех стран», - заявил Трамп.

Пошлины должны вступить в силу 4 марта и будут применяться к миллионам тонн импорта стали и алюминия из Канады, Бразилии, Мексики, Южной Кореи и других стран, которые ввозили в США беспошлинно в соответствии с изъятиями, передало агентство Reuters.

Трамп надеется, что этот шаг поможет испытывающим трудности отраслям промышленности в Соединенных Штатах. Однако при этом существует риск развязывания торговой войны на нескольких фронтах.

Позднее американский президент заявил, что он «внимательно рассмотрит» просьбу Австралии об освобождении от тарифов на сталь из-за дефицита в торговле этой страны с США.

Как ранее сообщал Telegraf.news, также Трамп пообещал 11 или 12 февраля объявить «взаимные пошлины». Это означает, что США будет вводить пошлины в ответ на пошлины, которые другие страны взимают с американских товаров. «Если они взимают с нас, то и мы с них», - заявил президент США.

Трамп анонсировал введение пошлины в 25% на весь импорт стали и алюминия в США