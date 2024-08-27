Трамп пообещал создать космическую нацгвардию в случае избрания

Опубликовано: 27.08.2024 07:43 , Обновлено: 27.08.2024

Дональд Трамп в понедельник, 26 августа, пообещал создать космическую национальную гвардию США, если его вновь изберут президентом в ноябре этого года. Этот вопрос кандидат от республиканцев назвал "критически важным шагом на пути к обеспечению дальнейшего укрепления военной обороны США в космосе", а космическая нацгвардия, по его словам, призвана стать "основным боевым резервом Космических сил США".

Как отметило американское издание Military Times, администрация действующего президента Джо Байдена в качестве альтернативы созданию отдельной Космической национальной гвардии ранее предложила перевести тысячи военнослужащих Национальной гвардии в состав Космических сил США. Однако это решение вызвало широкий протест со стороны губернаторов американских штатов.

В апреле этого года губернаторы 48 штатов и пяти территорий США направили министру обороны Ллойду Остину официальное письмо, выразив несогласие с этими планами. По словам подписавшихся, такое решение “ограничивает полномочия губернаторов штатов и ​​территорий” и “подрывает давние партнерские отношения, боевую готовность и оперативную эффективность” Нацгвардии.

Примечательно, что среди подписавших письмо был и губернатор Миннесоты Тим Уолц, ныне являющийся соратником вице-президента Камалы Харрис, которая претендует на кресло в Белом доме вместе с Трампом.

Чиновники из Ассоциации Национальной гвардии США поддержали идею создания отдельной Национальной космической гвардии. По их подсчетам, около 10% от нынешнего личного состава Космических сил США выделяют для выполнения операций из подразделений Воздушной нацгвардии, поэтому создание отдельной структуры, по их мнению, позволит не отвлекать основные войска от работы.

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Однако некоторые чиновники в Пентагоне выступили против этой идеи, заявив, что передача некоторых миссий Нацгвардии Космическим силам будет “менее затратной и сложной, чем создание новых резервных сил”.

Между тем, законодатели из Палаты представителей и Сената до сих пор не смогли согласовать какую-либо компромиссную формулировку относительно развития Космических сил США, созданных, кстати, в годы первого президентского срока Дональда Трампа. В своей речи недавней речи Трамп назвал создание Космических сил “одним из своих самых гордых достижений” в качестве президента.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно трём опросам, проведенных до, во время и после Национального съезда Демократической партии, вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис увеличила свое преимущество над бывшим президентом и кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом. На данный момент её рейтинг выше в большинстве ключевых колеблющихся штатов США.

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