Харрис придумала, как переманить республиканцев и победить Трампа? Опросы в США показали новые рейтинги кандидатов

Опубликовано: 05.08.2024 09:27 , Обновлено: 05.08.2024

В штабе Камалы Харрис разработали план по привлечению на свою сторону сторонников Республиканской партии, которые не хотят голосовать за Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Со ссылкой на членов избирательного штаба вице-президента США.

«Республиканцы за Харриса» — именно таким лозунгом будет руководствоваться в действиях кандидат в президенты от Демократической партии. Для этого Камала Харрис хочет привлечь на свою сторону тех избирателей, которые ранее поддерживали республиканку Никки Хейли.

Кандидатуру Камалы Харрис уже официально поддержал конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, а также, в частности, бывшие губернаторы (Билл Уэлд и Кристин Тодд Уитмен) и бывший министр обороны и сенатор Чак Хейгел.

Всего около 30 членов Республиканской партии были упомянуты среди тех, кто поддержал ее кандидатуру. В их число входят Стефани Гришем, бывший пресс-секретарь Белого дома при Трампе, и сотрудник службы национальной безопасности Оливия Трой, которая работала советником вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности.

«Экстремизм Трампа токсичен для миллионов республиканцев, которые больше не верят, что партия Дональда Трампа представляет их ценности, и будут голосовать против него в ноябре», — уверен Остин Уэзерфорд, представитель предвыборной команды Камалы Харрис. Он добавил, что вице-президент “каждый день будет тратить время на то, чтобы завоевать голоса республиканцев, которые ставят страну выше своей партии и знают, что каждый американец заслуживает президента, который будет защищать их свободы и ставить интересы американского народа выше своих собственных”.

Что с рейтингами?

Камала Харрис с небольшим отрывом опережает Дональда Трампа в новом опросе CBS News. За кандидата от Демократической партии проголосовали бы 50% избирателей. респонденты. За Дональда Трампа — 49%. Это большое изменение по сравнению с прошлым опросом, когда Трамп опережал Байдена на 5%.

В CBS News подчеркнули, что «за всю историю исследований, проведенных по заказу телеканала, Байден никогда не имел преимущества перед Трампом».

Респонденты также признают, что “предстоящие недели станут решающими в предвыборной борьбе”. В ключевых для выборов штатах , то есть колеблющихся штатах (штатах, где число избирателей-демократов и республиканцев одинаково, и результаты в этих штатах часто оказываются решающими для общенационального результата - прим. ред.), - наблюдается равенство 50%.

Телеканал также спросил американцев, «готова ли страна избрать чернокожую женщину главой государства». 68% респондентов ответили утвердительно, а 32% заявили, что «Соединенные Штаты к этому не готовы».

Другой опрос, RMG Research, опубликованный 2 августа, также показал преимущество Харрис . Результаты показали, что 47% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за нынешнего вице-президента США. В свою очередь, 42% опрошенных заявили, что проголосуют за бывшего президента Дональда Трампа.