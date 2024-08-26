Трамп заявил, что может отказаться от дебатов с Харрис. Почему на этот раз?

Опубликовано: 26.08.2024 17:50 , Обновлено: 26.08.2024

Дональд Трамп выразил сомнение в том, что он примет участие в запланированных теледебатах с Камалой Харрис в сентябре, обвинив телеканал ABC в "фейковых новостях". Таким образом миллиардер может нарушить договоренности со штабом демократов, достигнутые когда в гонке участвовал президент Байден.

Об этом бывший президент и кандидат от республиканцев написал в соцсети Truth в воскресенье вечером.

“Сегодня утром я посмотрел фейковые новости ABC, нелепое и предвзятое интервью репортера Джонатана Карла с Томом Коттоном (который был великолепен!), а также их так называемую группу ненавистников Трампа, и я спрашиваю, зачем мне вести дебаты против Камалы Харрис на этом канале?”, - написал Дональд Трамп.

Это не первый раз, когда Трамп заявил, что не хочет участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис.

“Прямо сейчас я спрашиваю, почему я должен участвовать в дебатах? Я лидирую в опросах общественного мнения. И все знают ее, все знают меня”, - сказал он Марии Бартиромо в эфире Fox Business Network ранее в августе после того, как Харрис сменила Джо Байдена на посту лидера Демократической партии.

Затем он потребовал, чтобы Камала Харрис пошла 4 сентября на телеканал Fox News, сочувствующий республиканцам, на что штаб демократов ответил отказом и призвал придерживаться Трампа достигнутых ранее договоренностей и графика дебатов.

Харрис, тем временем, ухватилась за нерешительность Трампа перед оживленной толпой на митинге в Атланте. “Если вам есть что сказать, скажите это мне в лицо”, - сказала тогда она.

“Хватит игр”

Новые колебания Трампа возникли на фоне сообщений о тупике в переговорах между двумя избирательными штабами по поводу условий проведения дебатов в сентябре. В понедельник издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что переговоры были прерваны из-за вопроса, когда ведущий сможет отключать микрофоны кандидатов, если те попробуют выступать, когда будет не их время.

Согласно данным издания, штаб Харрис требует, чтобы микрофоны всегда оставались “включенными”, очевидно, полагая, что вице-президент сможет спровоцировать Трампа потерять самообладание во время дебатов и произнести что-то оскорбительное или неуместное.

“Мы сообщили ABC и другим телеканалам, желающим провести возможные дебаты, что, по нашему мнению, микрофоны обоих кандидатов должны быть в прямом эфире на протяжении всей трансляции”, - заявил Politico Брайан Фэллон, старший советник по коммуникациям штаба Харрис.

“Насколько мы понимаем, кураторы Трампа предпочитают приглушенный микрофон, потому что они не думают, что их кандидат сможет самостоятельно исполнять обязанности президента в течение 90 минут. Мы подозреваем, что команда Трампа даже не рассказала своему боссу об этом споре, потому что было бы слишком неловко признаться, что они не думают, что он сможет справиться сам… без кнопки отключения звука”, - решил поиздеваться над миллиардером-республиканцем представитель демократов.

Предвыборный штаб Трампа, тем временем, настаивает на том, что Харрис отказывается от условий, согласованных предвыборным штабом Байдена. Условия проведения этих дебатов включали отключение микрофонов между обменами мнениями, как это было традиционно во время дебатов во время предыдущих президентских кампаний.

“Хватит игр, - заявил Джейсон Миллер, старший советник Трампа, в заявлении для Politico в воскресенье. - Мы согласились на проведение дебатов на ABC на тех же условиях, что и на CNN. Лагерь Харрис, уже согласившись с правилами CNN, попросил провести дебаты сидя, с примечаниями и вступительными заявлениями. Мы сказали, что никаких изменений в согласованных правилах не будет”.

Что слышно с рейтингами?

Три опроса, проведенных до, во время и после Национального съезда Демократической партии, показали, что вице—президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис увеличила свое преимущество над бывшим президентом и кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом.

Опрос Activote, проведенный с 15 по 23 августа, показал, что Харрис опережает его на пять пунктов, а Angus Reid Global, проведенный с 19 по 23 августа, дал Харрис такое же преимущество в пять пунктов.

Последний опрос, проведенный Университетом Фэрли Дикинсона в период с 16 по 20 августа, показал, что Харрис опережает Трампа на семь пунктов по всей стране.

При этом в ключевых колеблющихся штатах, по данным журнала New York Times, результаты у кандидатов такие: