Трамп официально объявил о создании «Совета мира»

🎥 Видео

Опубликовано: 22.01.2026 15:46 , Обновлено: 22.01.2026

Президент США Дональд Трамп 22 января в швейцарском Давосе, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум, официально объявил о создании "Совета мира". На церемонии подписания устава новой международной организации присутствовали представители всего 20 из 58 приглашённых Трампом государств.

“Как только этот совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически всё, что захотим”, - заявил Трамп после подписания устава организации.

При этом политик подчеркнул, что намерен делать это “совместно с Организацией Объединенных Наций”, добавив, что ООН обладает огромным потенциалом, который еще не был в полной мере использован.

Несмотря на то, что Трамп, который в соответствии с уставом возглавит Совет, пригласил к членству десятки мировых лидеров, на церемонии в Давосе, по данным агентства Reuters, не было представителей правительств ведущих мировых держав, равно как и Израиля или Палестины, ради которых изначально и затевалась вся эта идея с Советом мира.

Зато среди присутствовавших заметили президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Вот полный список стран, приславших своих официальных представителей на церемонию к Трампу (по информации Белого дома):

Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Кто войдёт в «приватизированную ООН»? Список стран, принявших приглашение Трампа

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее подписал от имени страны документ о присоединении Беларуси к “Совету мира” Трампа. Однако далеко не все приглашённые американским президентом страны восприняли с этузиазмом его инициативу по созданию “альтернативной версии Организации объединённых наций”, которую уже успели окрестить “приватизированной версией ООН”.

Лукашенко официально одобрил вступление Беларуси в Совет Мира Трампа