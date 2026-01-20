Лукашенко официально одобрил вступление Беларуси в Совет Мира Трампа

Опубликовано: 20.01.2026 18:36 , Обновлено: 20.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени страны подписал документ о присоединении Беларуси к Совету Мира — организации по содействию миру в Секторе Газа, председательствовать в которой и утверждать все решения будет президент США Дональд Трамп.

Александр Лукашенко, согласно сообщению МИД (Министерства иностранных дел) Беларуси, распорядился оформить все положения устава организации «в полном соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа».

Не все страны (а их 60) с энтузиазмом восприняли приглашение вступить в организацию, придуманную Трампом. Например, президент Франции Эммануэль Макрон отклонил предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», который многие аналитики воспринимают как попытку создать аналог ООН (Организации Объединённых Наций), но под контролем США.

Макрон отказался вступать в «аналог» ООН Трампа

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет вступать в организацию из-за приглашения в этот Совет Путина и Лукашенко. Британия тоже отказалась войти в Совет Мира.

Известно, что ОАЭ и Марокко приняли приглашение Трампа. А большинство стран (более 50) ещё не дали своего ответа. В том числе Россия и Китай.