Кто войдёт в «приватизированную ООН»? Список стран, принявших приглашение Трампа

Опубликовано: 22.01.2026 11:29 , Обновлено: 22.01.2026

Весь мир с любопытством следит за тем, что выйдет из амбициозной попытки американского президента Дональда Трампа создать альтернативную версию Организации объединённых наций, которую уже успели окрестить "приватизированной версией ООН". Известно, что приглашения вступить в новую международную организацию получили главы почти 60 стран, но своё согласие - даже чисто формальное, на словах - дали пока немногие. Составили списки тех, кто поддержал инициативу Трампа, и тех, кто отказал главе Белого дома.

“Приватизированная ООН с одним акционером”

“Приватизированная ООН с одним акционером” - такую ёмкую характеристику формируемому Трампом “Совету мира” дал на днях профессор международной безопасности Стефан Вольф из Бирмингемского университета в своей колонке в аналитическом издании The Conversation.

“По сути, Трамп предлагает создать корпоративную версию ООН, контролируемую и управляемую им”, - отметил Вольф.

По его словам, за попыткой Трампа превратить Совет, который изначально задумывался как сугубо техническое объединение стран, способствующих мирному процессу в секторе Газа, в некую “альтернативу ООН”, скрывается исключительно желание получить выгоду для самой Америки.

“Это не более чем тонкая маскировка для сугубо прагматичных сделок, призванных обеспечить прибыльность в рамках политики “Америка прежде всего"", - убеждён эксперт.

Тем политическим лидерам, которые откажутся поддержать Трампа, по мнению Вольфа, придётся заплатить за отказ монетой, как это уже случилось с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, когда тот не проявил достаточного энтузиазма по поводу “Совета мира”, Трамп тут пригрозил введением 200-процентных пошлин на французское вино.

Не станет заменой ООН?

Впрочем, в самом Белом доме настаивают, что будущий Совет мира “не станет заменой ООН, а лишь дополнит ее работу”. Именно так, по информации Bloomberg, ссылающегося на собственные источники, Госдепартамент США потребовал презентовать инициативу Трампа американским дипломатам.

Хотя сам Трамп уже несколько раз на этой неделе заявлял о том, что необходимостб создания его “Совета мира” возникла именно потому, что ООН оказалась “неэффективной в разрешении насущных мировых конфликтов”.

Кто же войдёт в “Совет мира” Трампа?

На данный момент ни один из постоянных членов Совета безопасности ООН (а это Россия, Китай, Франция, Великобритания), кроме самого инициатора - США, своё согласие на членство в будущем “Совете мира” не дали.

По информации CNN и Der Spiegel, из 58 приглашенных к участию в Совете свой согласие публично дали меньшинство - 21 страна:

Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко, Турция, Пакистан, Албания, Аргентина, Бахрейн, частично признанное Косово, Парагвай, Индонезия, Азербайджан, Катар, Египет, Иордания, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, Израиль, Венгрия.

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Россия формально от участия в Совете не отказалась, но и чёткого согласия не дала. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока “изучает все детали предложения” и рассчитывает на “контакты” с американской стороной - “чтобы прояснить все нюансы”.

Примерно такую же формулировку на днях озвучила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая обычно охотно поддерживает инициативы Трампа. Но в этот раз политик заявила, что для решения вопроса о членстве в новой международной организации “нужно больше времени, чтобы изучить этот шаг”.

Сомнения в том, как новая организация сможет функционировать одновременно с ООН, возникли у лидеров Франции и Норвегии , которые не проявили особого энтузиазма в вопросе вступления в Совет Трампа. Весьма нейтральной оказалась и реакция Китая . Представитель министерства иностранных дел этой страны лишь отчитался о получении приглашения Трампа и заявил, что Пекин намерен оставаться “твёрдым приверженцем защиты международной системы, в основе которой лежит ООН”.

Более категорично высказался президент Украины Владимир Зеленский, который на днях заявил, что сейчас не может себе представить совместную работу “в каком-либо совете” с Россией - страной, с которой Украина находится в состоянии войны уже четыре года и считают друг друга врагами.

Против создания “конкурирующего с ООН контрпроекта” высказались и представители Великобритании , Швеции и Германии . Такую формулировку “Совету мира” Трампа, по данным Der Spiegel, дал немецкий МИД в своих внутренних документах.

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко уже подписал от имени страны документ о присоединении Беларуси к “Совету мира” Трампа.

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