Трамп объявил себя новым президентом США

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 06.11.2024 12:00 , Обновлено: 06.11.2024

В США уже известны предварительные итоги президентских выборов. Так, прореспубликанский телеканал Fox News 6 ноября объявил о победе Дональда Трампа. По информации Fox News, этот кандидат преодолел необходимый для победы порог в 270 голосов выборщиков. В то же время CNN привел другие цифры, которые, впрочем, все равно показывают преимущество Трампа.

Fox News заявил о победе Трампа в колеблющихся штатах: Северной Каролине, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии. По информации этого медиа, всего республиканец набрал 277 голосов выборщиков, а демократка Камала Харрис — 226.

У CNN другие цифры: 205 - за Харрис и 266 - за Трампа. То есть необходимых 270 голосов выборщиков для победы он, по данным этого канала, не набрал, но очевидно значительное преимущество над соперницей.

Отдельно подчеркнем, что это не официальные результаты, их пока нет. Еще один американский телеканал NBC News написал, что пока не прогнозирует победителя в гонке.

В то же время Трамп уже назвал себя 47-м президентом США. “Бог сохранил мне жизнь не просто так. И этой причиной было спасти нашу страну и вернуть Америке величие. И теперь мы собираемся выполнить эту миссию вместе”, - заявил Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Флорида, передал CNN.

Также он уже объявил о получении Республиканской партией контроля над Сенатом. «Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат. Мы вернули себе контроль над Сенатом — вау, это хорошо», — сказал Трамп.

“Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет поистине золотой век Америки”, - заявил республиканец.

Харрис в свою очередь пока не комментировала предварительный подсчет голосов.

На половине избирательных участков в США завершились выборы. Кто лидирует?

Как в США выбирают президента

Это не прямые выборы, как во многих странах. Победителя президентской гонки определяет Коллегия выборщиков. Каждый штат получает столько выборщиков, сколько у него членов Конгресса.

Это в сумме 538 человек. Когда избиратель на участке голосует за того или иного кандидата, его голос идет в общештатный подсчет. Тот кандидат, который набирает больше всего голосов в том или ином штате, получает все голоса местных выборщиков (другой кандидат получает здесь 0 голосов).

Для победы на президентских выборах в США нужно набрать не меньше 270 голосов выборщиков, то есть больше половины от общего числа - 538.

При этом фактическое голосование Коллегии выборщиков должно пройти в середине декабря.

Кто из политиков поздравил Трампа

К слову, Трампа с победой уже поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. “Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!” - написал он в Х.

Также это сделал венгерский премьер Виктор Орбан в Х: “Самый большой камбэк [возвращение] в политической истории США! Поздравления президенту Дональду Трампу с его огромной победой. Очень нужная победа для Мира!”

Победителем Трампа назвал и президент Беларуси Александр Лукашенко. “Правда, и в Америке сегодня это [социализм] матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка”, - сказал на открытии бассейна в Минске глава государства.

Кроме того, Трампа поздравили президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер. Зеленский заявил, что ценит “приверженность” Трампа подходу «мир через силу» к глобальным делам и что этот принцип может «приблизить справедливый мир в Украине».

«Вместе воплотим в жизнь» — Зеленский поздравил Трампа с «впечатляющей победой»