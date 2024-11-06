"Вместе воплотим в жизнь" - Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей победой"

Опубликовано: 06.11.2024 11:38 , Обновлено: 06.11.2024

Владимир Зеленский, президент Украины, не дождавшись официальных результатов выборов в США, поздравил Дональда Трампа с "впечатляющей" победой. Но был не единственным в такой спешке.

Он заявил, что ценит “приверженность Трампа подходу “мир через силу” к глобальным делам и что этот принцип может “приблизить справедливый мир в Украине”.

“Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы с нетерпением ожидаем наступления эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа”, - сказал глава Украины.

Ранее Дональд Трамп обещал новый курс США в отношении крупных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Он заверил, что положит конец войне России с Украиной, если вернется в Белый дом, в течение нескольких дней.

Американские телекананалы NBC News и CNN пока не назвали победителя в предвыборной гонке, хотя Трамп близок к победе, набрав 266 голосов делегатов коллегии выборщиков.

“Историческая победа”

Премьер Великобритании Кейр Стармер также поздравил Дональда Трампа с предстоящей победой на выборах.

“Поздравляю избранного президента Трампа с вашей исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду возможности работать с вами в предстоящие годы… Как самые близкие союзники, мы стоим плечом к плечу в защите наших общих ценностей свободы, демократии и предпринимательства”, - заявил он.

“Я знаю, что особые отношения между Великобританией и США - от экономического роста и безопасности до инноваций и технологий - будут продолжать процветать по обе стороны Атлантики в ближайшие годы”, - заключил премьер Великобритании.

Ранее Telegraf.news сообщил, что посольство России в Соединенных Штатах отвергло обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США . Ранее американские спецслужбы заявили, что ложные угрозы о заложенных бомбах на избирательных участках, по их данным, исходили из России.

«Истерика» — Россия отвергла обвинения в о «минировании» избирательных участков в США