На половине избирательных участков в США завершились выборы. Кто лидирует?

Опубликовано: 06.11.2024 08:52 , Обновлено: 06.11.2024

К настоящему моменту избирательные участки закрылись более чем в половине штатов в США. Всё внимание американцев приковано к подсчёту голосов в так называемых "колеблющихся" штатах. Посмотрели, какая картина вырисовывается на данный момент: кто лидирует - Дональд Трамп или Камала Харрис?

По данным ведущих международных новостных агентств, к настоящему часу на выборах ведёт республиканец Дональд Трамп. Он уже получил 230 голосов в коллегии выборщиков, тогда как кандидату от Демократической партии Камале Харрис удалось набрать пока только 210 голосов. Для победы будущему президенту нужно набрать не менее 270 голосов, следовательно, Трампу пока не хватает 40 голосов, Харри - 60 голосов.

Результаты подсчёта голосов по состоянию на 8:12 6 ноября

По данным AP, пока ни в одном из семи “колеблющихся” штатов (Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин, Невада) не подсчитали 100% голосов. Агентство Reuters, в свою очередь, опубликовало данные исследовательской компании Edison Research, которая озвучила данные экзит-полов в этих штатах. Они показали следующее распределение голосов выборщиков:

Невада: 47% за Трампа, 44% — за Харрис,

Аризона: по 46% у обоих,

Пенсильвания: за Трампа — 47%, за Харрис - 46%,

в остальных четырёх штатах - преимущество за Харрис: Висконсин - 47%, Джорджия - 49%, Мичиган - 48%, Северная Каролина - 48%.

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В целом по США порядка 48% участников опросов на выходе с избирательных участков выказали поддержку Харрис, 44% - Трампу.

Впрочем, в Reuters подчеркнули, что это лишь результаты опросов, а результаты голосования в критически важных колеблющихся штатах вряд ли будут официально объявлены даже в течение нескольких дней.

По данным общенациональных экзит-полов компании Edison, почти три четверти избирателей считают, что американская демократия “находится под угрозой”, что, по словам политических обозревателей Reuters, “подчеркивает глубину поляризации в стране”, а в ходе жесткой предвыборной гонки разногласия только усилились.

Трамп активно использовал свою “апокалиптическую риторику”, разжигая необоснованные страхи, что избирательной системе нельзя доверять. Харрис же заявила, что второй срок Трампа поставит под угрозу основы американской демократии.

Трамп обвъявил о “массовом обмане” на выборах президента США

За несколько часов до закрытия избирательных участков Трамп на своем сайте Truth Social объявил “о массовом обмане” на выборах в Филадельфии, впрочем, не предоставив никаких доказательств своих слов. Такие же безосновательные заявления политик делал в 2020 году, когда он обвинял в мошенничестве организаторов выборов в крупных городах, где доминируют демократы.

Городские власти уже отвергли слова Трампа, заявив, что его утверждения “абсолютно не соответствуют действительности” и являются не более чем “дезинформацией”.

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Несмотря на своё показное негодование, Трамп, сторонники которого атаковали Капитолий США в январе 2021 года после заявлений политика о фальсификации выборов 2020 года, намекнул, что в этом году таких акций протеста не намечается.

“Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я буду первым, кто это признает”, — заявил Трамп, сделав важную оговорку.

Как отметило Reuters, четыре года назад, проиграв действующему президенту Байдену, Трамп объявил о своей победе прямо в ночь выборов, несмотря на то, что миллионы бюллетеней ещё не были подсчитаны. Однако, реальный победитель может не быть известен ещё в течение нескольких дней, если разрыв в колеблющихся штатах будет таким же незначительным, как ожидалось и как показывали предварительные результаты.