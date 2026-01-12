Трамп объявил себя и.о. президента Венесуэлы

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Опубликовано: 12.01.2026 08:10 , Обновлено: 12.01.2026

Президент США Дональд Трамп объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". Такая подпись появилась под фотографией американского президента на его страничке в социальной сети Truth Social.

Трамп сам акцентировал на этом внимание публики, опубликовав 11 января 2026 года своё официальное портретное фото. Помимо привычной подписи, гласящей, что политик является 45-м и 47-м по счёту президентом Соединенных Штатов и вступил в должность 20 января 2025 года, там теперь есть и скандальная приписка: “исполняющий обязанности президента Венесуэлы, действующий президент с января 2026 года”.

Напомним, 3 января 2026 года США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его из страны, проведя беспрецедентную спецоперацию, которую сопровождала серия ударов по столичному Каракасу.

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После этого Трамп объявил, что его правительство фактически будет управлять Венесуэлой, по крайней мере временно - “до тех пор, пока не будет установлен безопасный, надлежащий и разумный переходный период”.

Пока официально обязанности президента в стране исполняет вице-президент Дельси Родригес, в соответствии с решением Конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы. В первые часы после вторжения и захвата Николаса Мадуро Родригес обвинила США в агрессии и потребовала его освободить, но практически на следующий же день сменила риторику и призвала Белый дом к взаимоуважению.

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