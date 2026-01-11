Спецназ США применил "супероружие" во время захвата Мадуро — "У всех пошла кровь"

Опубликовано: 11.01.2026 15:23 , Обновлено: 11.01.2026

Издание The New York Post сообщило, что смогло поговорить с одним из сотрудников охраны захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, во время спецоперации военные США применили сразу несколько видов "супероружия", с которым ранее не сталкивались венесуэльские военные.

По словам анонимного сотрудника президентской охраны, буквально за мгновение до высадки отрядов Delta Force все системы венесуэльцев слежения за небом (РЛС — радиолокационные станции) ослепли, а затем на них обрушилось облако беспилотников.

«Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», — рассказал охранник Мадуро.

Когда на венесуэльскую базу прибыли американские вертолеты со спецназом, военные США применили ещё один вид неизвестного ранее оружия. По словам охранника, у бойцов Delta Force было что-то более мощное, чем просто огнестрельное оружие.

«В какой-то момент они что-то запустили. Я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. Последствия были мгновенными и ужасающими. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия — или что это было», — рассказал охранник Мадуро.

В США официально не комментировали средства и методы, которые применили при захвате венесуэльского президента. А вот Дональд Трамп в первые часы похвастался, что только США могли провести такую спецоперацию, и ни у какой другой страны в мире нет таких средств и возможностей. Правда, глава Вашингтона не вдавался в подробности.

Согласно заявлениям МВД (Министерства внутренних дел) Венесуэлы, во время спецоперации в Каракасе погибло около 100 сотрудников сил безопасности Венесуэлы. В самих США подтвердили, что было ранено до 6 бойцов Delta Force. Так что какое-никакое, но сопротивление со стороны венесуэльцев было.

А вот The New York Post утверждает, что США действительно имеют на вооружении микроволновое и сверхзвуковое оружие, но до этого его не применяли в реальном бою. Ранее похожее оружие применялось Китаем во время пограничных боев с Индией.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал “нереальным” венесуэльский сценарий развития событий в Беларуси. Действия самих США в Венесуэле с захватом главы государства Мадуро Лукашенко назвал “мерзким мероприятием”, но в Беларуси, по его словам, уже “распределили роли” на тот случай, если страна останется без президента.

Лукашенко предупредил, что вариант Венесуэлы в Беларуси нереален – “Всё предусмотрено”