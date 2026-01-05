Сменившая Мадуро Родригес объявила о готовности к "уважительным отношениям" с США

Опубликовано: 05.01.2026 10:12 , Обновлено: 05.01.2026

Вице-президент Венесуэлы, которую Верховный суд назначил исполняющей обязанности главы Боливарианской Республики, Делси Родригес выступила с заявлением, в котором резко сменила тон.

Если сразу после вторжения и захвата Николаса Мадуро она обвинила США в агрессии и потребовала его освободить, то теперь призвала Белый дом к взаимоуважению.

Делси Родригес заявила, что стремится к «уважительным отношениям» с Вашингтоном. В Instagram она написала: «Мы приглашаем правительство США к сотрудничеству в рамках программы взаимодействия, ориентированной на совместное развитие в рамках международного права, для укрепления прочного сосуществования в обществе».

Смена тона произошла после угроз Президента США Дональда Трампа, который будучи на борту президентского самолета, предупредил, что Родригес может заплатить “очень высокую цену”.

«Я просто говорю, что она столкнется с ситуацией, вероятно, хуже, чем у Мадуро», — сказал он журналистам.

Тем временем американское издание The new York Tymes сообщило, что в Белом доме сделали ставку на Родригес задолго до штурма авиабазы, где укрывался Мадуро. По данным издания, она произвела благоприятное впечатление на чиновников Трампа своим управлением ключевой для Венесуэлы нефтяной отраслью.

Также в NY Times утверждают, что были некие посредники, которые и убедили Вашингтон в готовности Родригес поддерживать будущие американские инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы.

“Я давно слежу за ее карьерой, поэтому имею некоторое представление о том, кто она и чем занимается”, — заявил один из высокопоставленных американских чиновников, говоря о Родригес.

“Я не утверждаю, что она является окончательным решением проблем страны, но мы, безусловно, считаем, что можем работать с ней на гораздо более профессиональном уровне, чем с ним”, — добавил он, имея в виду Николаса Мадуро.