Трамп объявил о строительстве «самого большого военного корабля в истории». Угадайте, как назовут

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Опубликовано: 23.12.2025 10:10 , Обновлено: 23.12.2025

Президент США Дональд Трамп одобрил план строительство двух новых военных кораблей, которые должны пополнить флот Военно-морских сил США. По его словам, это будет "самый большой военный корабль в истории мира". Вопрос о том, как назовут новый класс военных кораблей, риторический.

Хотя сам Трамп об этом не упомянул, но на фотографиях, представленных на пресс-конференции в Белом доме в присутствии министра войны США Пита Хегсета, министра военно-морских сил Джона Фелана и государственного секретаря Марко Рубио, видно, что класс новых кораблей будет назван в честь действующего президента - “класс Трамп”.

В “Золотой флот” США, концепцию которого представил глава Белого дома, должны войти огромные “линкоры”, примерно втрое больше самых крупных крейсеров, которые есть у американского флота сейчас.

“Такого типа кораблей раньше никогда не строили. Над ним работали долгое время. Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз более мощными, чем любой когда-либо построенный военный корабль. Это будут самые большие военные корабли в истории мира”, — заявил президент США.













Согласно утверждённым планам, “Трампы” вооружат гиперзвуковыми ракетами, ядерными противокорабельными ракетами, лазерными орудиями и, возможно даже рельсотронами (от идеи поставить на вооружение этого “перспективного” оружия США официально отказались 2021 году, но, как видим, идею снова “расчехлили”).

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Примечательно и название новых боевых кораблей, которое можно заметить на представленных в Белом доме компьютерных иллюстрациях внешнего вида будущих кораблей - USS Defiant. Именно так назывался ведущий звездолёт Объединённой федерации планет в американском научно-фантастическом телесериале “Звёздный путь”.

Предполагается, что первые реальные американские “Дефайнты” (в переводе с английского - “дерзкий” или “непокорны”) будут готовы уже через два с половиной года. Всего же в “Золотой флот” Трампа должны войти не менее 20-25 линкоров нового класса.

По мнению некоторых американских военных обозревателей, главной целью программы “Золотого флота” Трампа является восстановления морского преимущества США над Китаем. Количественно страна уже проигрывает Пекину: в арсенале ВФМ США порядка 300 кораблей и подводных лодок, тогда как у Китая - уже около 370.

Впрочем, сам Трамп это категорически отрицает. “Кто угодно, но точно не Китай”, - прокомментировал политик цели программы “Золотого флота”.

Между тем, сам Китай уже вовсю использует для создания армии нового поколения искусственный интеллект. Причем на переднем крае этих усилий оказалась отечественная китайская разработка DeepSeek.

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