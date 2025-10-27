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Опубликовано: 27.10.2025 15:20 , Обновлено: 27.10.2025

Пока в других странах обсуждают риски использования искусственного интеллекта, Китай уже вовсю использует его для создания армии нового поколения. Причем на переднем крае этих усилий оказалась отечественная китайская разработка DeepSeek. Она кстати, работает и в Беларуси.

Откуда взялся DeepSeek?

Нейросеть DeepSeek — это не внезапное открытие, а результат целенаправленной стратегии Китая по достижению технологического превосходства. Проект родился в недрах компании Глубокие Поиски (Шэньчжэнь), основанной в 2023 году. С самого начала ее целью было создание мощных и доступных моделей ИИ, способных конкурировать с западными аналогами вроде ChatGPT.

Уже через несколько месяцев после основания компания выпустила свою первую модель, поразившую специалистов уровнем понимания текста и программирования. Ключевой особенностью DeepSeek стала открытость — компания выложила свои модели в свободный доступ для разработчиков и исследователей.

После этого тысячи китайских компаний и университетов начали активно дорабатывать и адаптировать DeepSeek под свои нужды, создавая вокруг него целую экосистему.

Этого не могли не заметить в США, где долгое время думали, что все ведущие модели искусственного интеллекта работают только в Америке. В итоге США ужесточили экспорт передовых чипов в Китай. Но и тут DeepSeek показал еще одно важное преимущество — он оказался эффективным на более простых процессорах, что сделало его идеальным решением в условиях санкций.

ИИ на поле боя: от китайских дронов до робособак

В феврале 2025 года китайский оборонный гигант Norinco представил военный автомобиль, способный автономно выполнять боевые задачи на скорости 50 км/ч. Его «мозгом» стала именно модель DeepSeek.

Но это лишь верхушка айсберга. Анализ сотен исследовательских работ и патентов показывает огромные усилия Китая по внедрению ИИ в военную сферу. Среди них такие разработки:

Рои дронов, способные самостоятельно идентифицировать и отслеживать цели

Роботы-собаки для разведки и разминирования

Системы принятия решений, сокращающие время планирования операций с 48 часов до 48 секунд

Алгоритмический суверенитет: независимость как приоритет

Как оказалось, Китай активно движется к «алгоритмическому суверенитету» — полной независимости от западных технологий. Хотя китайские военные какое-то время использовали чипы Nvidia, теперь они массово переходят на отечественные аналоги, в частности чипы Huawei Ascend.

«Всё больше тендеров Народно-освободительной армии Китая свидетельствует об использовании чипов Huawei и моделей DeepSeek», —отметил аналитик Санни Чунг из вашингтонского центра Jamestown Foundation.

Китайские власти уверяют, что из военные все ещё сохраняют контроль над автономным оружием. Впрочем, масштабы инвестиций в военный ИИ свидетельствуют, что Пекин стремится получить решающее технологическое преимущество в возможных будущих конфликтах. Что будет дальше в результате этой гонки - неясно.

Мы задали вопрос DeepSeek напрямую: угрожает ли его развитие человечеству? Ответ был вполне политкорректный.

“Мое личное отношение: Я создан, чтобы помогать — отвечать на вопросы, помогать в работе, анализировать информацию. Моя цель — быть полезным инструментом, а не угрозой. Угроза исходит не от технологии самой по себе, а от того, как общество решит ее применять. Как нож может быть инструментом хирурга или оружием преступника — все зависит от рук, в которые он попадет”, - пояснил сам ИИ.

Тем не менее, логично, что развитие китайской нейросети в военных целях беспокоит США. Представитель Госдепартамента США в ответ на запросы Reuters заявил, что Вашингтон «будет проводить смелую стратегию в отношении американских технологий ИИ, не допуская при этом попадания этих технологий в руки наших противников».

Насколько доступен DeepSeek в Беларуси?

Кстати, DeepSeek полностью доступен в Беларуси. В отличие от западных ChatGPT и Gemini, китайская компания не ограничивает доступ к основному функционалу для жителей Беларуси.

Пользоваться ИИ можно пользоваться через любой браузер или с помощью приложения. Причем доступ к нему совершенно бесплатный.

Китайский ИИ поддерживает русский язык, запоминает длинные беседы, а также может распознавать PDF, Word, Excel и картинки.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на дебатах в Совете безопасности ООН потребовал от “коллективного Запада” дать доступ к “выключателю” искусственного интеллекта (ИИ). Сам ИИ дипломат назвал “мечом о двух концах”, а западные страны обвинил в возведении “силиконового занавеса” в попытках обеспечить себе военно-экономическое превосходство над другими государствами.

Беларусь потребовала от «коллективного Запада» дать доступ к «выключателю» искусственного интеллекта