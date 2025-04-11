Япония первой показала революционное "супероружие"? В соцсетях появились фото рельсотрона

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Опубликовано: 11.04.2025 08:20 , Обновлено: 11.04.2025

Японии, по-видимому, удалось опередить другие державы в разработке новейшего типа оружия. Так называемый рельсотрон заметили на днях в порту Йокосуки на острове Хонсю на экспериментальном корабле JS Asuka Японских морских сил самообороны - фотографии тут же разлетелись по Сети.

Фотографии JS Asuka выложил на днях один из пользователей соцсети Х (бывший Twitter). Как он утверждает, снимки были сделаны 9 апреля 2025 года во время экскурсии по порту на японской военно-морской базе в Йокосуке.

Военные обозреватели рассмотрели на снимках экспериментального судна JS Asuka (ASE-6102) Морских сил самообороны Японии оружие, которое, по их мнению, похоже на новую модификацию рельсотрона: видна турель угловатой формы, которая упоминалась в 2023 году, когда появились первые сообщения об испытаниях рельсотрона на этом корабле.

















Сам экспериментальный корабль JS Asuka используется японскими военными как платформа для испытания перспективных технологий, которые в будущем могут использоваться военно-морскими силами. Предполагается, что новый рельсотрон, который представляет собой высокоскоростную рельсовую электромагнитную пушку, в перспективе может использоваться для целей противовоздушной обороны и поражения надводных целей.

[info_b]Рельсотрон представляет собой орудие, использующее для разгона снаряда электромагнитные силы. Первые разработки рельсотрона появились ещё в годы первой мировой войны. В последние годы к этой технологии проявляют повышенный интерес военные многих государств, включая США. Однако до сих пор ни одна из стран не сумела публично доказать эффективность созданных прототипов, особенно с точки зрения их точности и разрушительной силы, и если это удастся, по словам военных экспертов, это может стать революцией в оружейном деле.[/info_b]

По информации некоторых японских источников, военные инженеры Японии разработали ствол оружия, способный производить до 120 выстрелов без ухудшения характеристик. Именно эта проблема в своё время вынудила поставить на паузу разработку и испытания рельсотрона в США. По данным некоторых источников, японское оружие способно разгонять модифицированные бронебойные снаряды до начальной скорости 2500 метров в секунду.

Специализированный портал Defence Blog, сославшись на анализ данных из открытых источников, сообщил, что в японском варианте рельсотрона используется блок питания следующего поколения, используются специальные керамические тонкопленочные конденсаторы и устройства на основе оксида галлия. Они позволяют системе работать с модулем питания размером примерно в одну десятую от блоков предыдущего поколения — прогресс, который может сделать электромагнитное оружие более жизнеспособным для мобильного развертывания, пояснили эксперты.

Отметим, что официально в Министерстве обороны Японии никак не прокомментировали попавшие в Сеть фотографии, как и официально не признало работу над прототипом рельсовой пушки.

“Если данные подтвердятся, прототип станет прорывом в разработке электромагнитного оружия, который выведет Японию вперед по сравнению со странами, которые испытывают трудности с внедрением этой технологии”, - отметили аналитики Defence Blog.

Однако, специалисты предупредили, что путь от создания рабочего прототипа до готовой к эксплуатации системы “долог и сложен”, поэтому ожидать, что рельсотрон в ближайшем будущем поступит на вооружения японских ВМС, не стоит.