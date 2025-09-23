Трамп объявил глобальное потепление "самым большим обманом глупых людей"

Опубликовано: 23.09.2025 18:37 , Обновлено: 23.09.2025

Президент США Дональд Трамп, несмотря на сломанный эскалатор, всё-таки добрался до трибуны в Генассамблее ООН, где выступил перед собравшимися. Он затронул много тем, одной из который стал климат.

По словам президента США, предсказание глобального потепления - это “зеленое мошенничество”. И напомнил про другие прогнозы, сделанные учёными насчёт климата на Земле.

«Если вы оглянетесь на несколько десятилетий назад, в 1920-х и 1930-х годах, они сказали, что глобальное охлаждение убьет мир. Мы должны что-то сделать. Затем они сказали, что глобальное потепление убьет мир. Но потом начало становиться прохладнее. Все эти прогнозы, сделанные Организацией Объединенных Наций, были неправильными. Они были сделаны глупыми людьми”, - категорично заявил глава Белого дома.

“Если вы не уйдете от этого зеленого мошенничества, ваши страны потерпят неудачу. И я действительно хорош в прогнозировании вещей, вы знаете”, – заявил президент США.

С главой США не согласны большое количество учёных. Но есть и такие, кто прогнозируют даже похолодание. Так, учёные Польского геологического института вопреки прогнозам о мировом потеплении, спрогнозировали приход новой волны холода в будущем.

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В самых же США учёные, работающие в программах под эгидой ООН и NASA, косвенно подтвердили теорию Стивена Хокинга о том, что землянам осталось намного меньше времени, чем ранее предполагалось. И счёт может идти на десятки и сотни лет, а не миллионы, как гласит теория, что когда-то взорвавшееся Солнце поглотит Землю.

По данным учёных, наша планета может превратиться в безжизненный или очень негостеприимный мир в ближайшие столетия.

Учёные не назвали конкретной даты конца света, но уточнили, что если человечество продолжит нагревать планету такими темпами, то оно погибнет раньше, чем многие ожидают. Там пригрозили жителям Земли, что, если не будут приняты срочные меры, превращение планеты в безжизненную раскалённую пустыню станет неизбежным.

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