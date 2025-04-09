Опубликовано: 09.04.2025 21:07 , Обновлено: 09.04.2025

Президент США Дональд Трамп в очередной раз объявил об изменениях в своей тарифной политике. В сообщении на своей платформе Truth Social он сообщил о «немедленном повышении» пошлин на импорт из Китая до 125% и, одновременно, о введении 90-дневной «паузы» со сниженным (до 10%) тарифом для более чем 75 других стран.

Вот ключевые моменты, озвученные Трампом.

Пошлины на китайские товары «немедленно» повышаются до 125% (с недавно установленных 104%). Причина, по версии Трампа, — «отсутствие уважения к мировым рынкам» и продолжающееся «обдирание США», сообщило агентство Reuters.

Для других стран (более 75) вводится 90-дневная «пауза». В этот период так называемый «взаимный тариф», который Трамп, видимо, применил к этим странам, «существенно снижается» до 10%. Это тоже вступает в силу немедленно.

Причина такой «милости», по словам Трампа, в том, что представители этих 75+ стран якобы обратились к Вашингтону для переговоров по торговым вопросам (барьеры, тарифы, валютные манипуляции) и — главное — не стали вводить ответные меры против США, несмотря на его «настоятельные предложения».

Пока остаётся неясным, какие именно страны попали в список тех, для кого объявлена «пауза», и как конкретно будет работать механизм «сниженного взаимного тарифа». Белый дом пока не предоставил дополнительных деталей, сообщил CNN.

Это решение, сочетающее эскалацию против Пекина с некоей «передышкой» для остальных, прозвучало на фоне усиливающегося давления со стороны американских деловых кругов и опасений надвигающейся рецессии. Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон заявил о её высокой вероятности, сообщило Reuters.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о довольно экстравагантных заявлениях Дональда Трампа по поводу тарифных сделок других государств с США.

Трамп заявил, что ради тарифных сделок с США «страны целуют ему зад». А что Китай, который обложили на 104%?

Кроме того, мы сообщали, что ЕС сформулировал свой «первый пакет» антиамериканских пошлин. Что включили?

До 25% на «Харлеи» и джинсы. ЕС ответил на тарифы Трампа «первым пакетом» на €21 млрд