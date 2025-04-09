До 25% на «Харлеи» и джинсы. ЕС ответил на тарифы Трампа «первым пакетом» на €21 млрд

Опубликовано: 09.04.2025 18:15 , Обновлено: 09.04.2025

Евросоюз официально вступил в «тарифную войну» с администрацией Дональда Трампа. Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, 9 апреля там утвердили первый пакет ответных пошлин на американские товары, которые должны вступить в силу уже 15 апреля. Под удар попали товары на сумму около €21 млрд. Ставка может достигать 25%.

В заявлении Совета ЕС сказано, что эти меры — прямой ответ на первый блок американских тарифов, введённых ранее президентом США Трампом на сталь, алюминий и другие товары.

За эти меры проголосовали 26 из 27 стран. Против пошлин высказалась только Венгрия.

Хотя полный список ЕС должен опубликовать позже, агентство Bloomberg сообщило, что пошлины, вероятнее всего, распространятся как на сельскохозяйственные (соя, мясо, табак), так и на промышленные товары (железо, сталь, алюминий). Что примечательно, под удар попали и «знаковые» американские бренды, включая мотоциклы Harley-Davidson и джинсы Levi Strauss.

Интересный момент. Бурбон (кукурузный виски), который изначально фигурировал в проекте списка ЕС, в итоговый вариант, похоже, не вошёл. По неофициальной информации, причиной стали угрозы США ввести ответные 200%-ные пошлины на европейское вино, на что не решились пойти ключевые винодельческие страны ЕС, такие как Италия и Франция.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении масштабных таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. Для Евросоюза они составили 20%. Кроме того, Вашингтон ввёл 25%-ные пошлины на все импортируемые автомобили и объявил в стране чрезвычайное экономическое положение.

В Еврокомиссии уже дали понять, что нынешний пакет пошлин — лишь первый. Следующий запланирован на 15 мая, а дальнейшее введение европейских тарифов может продолжаться вплоть до 1 декабря.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о довольно экстравагантных заявлениях Дональда Трампа по поводу тарифных сделок других государств с США.

Трамп заявил, что ради тарифных сделок с США «страны целуют ему зад». А что Китай, который обложили на 104%?