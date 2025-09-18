Трамп назвал условие, когда "Путин выйдет из войны"

Опубликовано: 18.09.2025 19:57 , Обновлено: 18.09.2025

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером ответил на вопрос, "было ли ошибкой приглашать Путина на Аляску".

Дональд Трамп ответил, что ошибкой встречу не считает и если цены на нефть снизятся, у президента России Владимира Путина “не будет выбора, он выйдет из этой войны”.

Президент США напомнил, что некоторые европейские страны покупают нефть у России, в то время как он ввел санкции против Индии, чтобы заставить ее прекратить закупать нефть у России.

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“Я готов делать другие вещи, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России. Если цены на нефть упадут, Россия просто согласится [на мир]”, - заявил Трамп.

При этом глава Белого дома признался, что считает, что Путин “подвел его”. Трамп снова заявил, что “российские солдаты гибнут быстрее, чем украинцы”. Он также пообещал: “Я надеюсь, что скоро у нас будут для вас хорошие новости”.

В это же день глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.

При этом он сделал предположение, что Администрация Трампа “хочет убрать тему Украины” с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений с Россией.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Владимир Зеленский сообщил 17 сентября, что Украине не хватает 60 млрд долларов на ведение войны в 2026 году. Всего же на оборону надо 120 млрд, из которых его страна готова закрыть на 60 млрд.

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