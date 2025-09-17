Зеленский назвал план А и Б и признался, что Украине на войну не хватает 60 млрд долларов

Опубликовано: 17.09.2025 18:40 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Владимир Зеленский сообщил 17 сентября, что Украине не хватает 60 млрд долларов на ведение войны в 2026 году. Всего же на оборону надо 120 млрд, из которых его страна готова закрыть на 60 млрд.

Чтобы решить эту проблему Владимир Зеленский придумал два плана. «План «А» для нас - это завершить войну в этом году, план «Б» - найти 120 миллиардов долларов», - признался президент Украины.

Также Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой, что ожидает, что Россия “будет бить по украинской энергетической и железнодорожной инфраструктуре”. А значит расходы на войну будут ещё выше.

Тем временем, Кабмин Украины подготовил проект бюджета на 2026 год, в котором дефицит установлен в размере 18,4% от валового внутреннего продукта. На войну в нем выделено большее количества средств, чем раньше, сообщила в понедельник, 15 сентября, премьер-министр Юлия Свириденко.

Так, проект бюджета на 2026 год предусматривает 2,8 трлн гривен (67 млрд долларов) доходов и около 4,8 трлн гривен расходов, сообщила она в своем посте в приложении Telegram.

“Теперь вся Украина должна быть в армии или для армии. Это отражено в государственном бюджете на 2026 год”, - сказал Свириденко.

По ее словам, Украина планирует увеличить доходы своего бюджета примерно на 447 миллиардов гривен в следующем году, не уточнив каким образом.

Основная часть государственных доходов будет направлена на оборону. Предусмотренные бюджетом расходы на оборону в следующем году вырастут на 168,6 миллиарда гривен и составят около 2,8 триллиона гривен, или около 27,2% ВВП.

По словам премьера Украины, правительство также планирует выделить 44,3 миллиарда гривен на собственное производство оружия.