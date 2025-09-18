Откажутся ли Словакия и Венгрия от российских нефти и газа? У этих стран есть альтернатива

Опубликовано: 18.09.2025 10:12 , Обновлено: 18.09.2025

Польша предложила Венгрии и Словакии поддержку в диверсификации импорта энергоносителей. Это произошло на фоне требований Дональда Трампа к Европе - полностью отказаться от российских нефти и газа.

«Мы видим возможные решения», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий.

На данный момент именно Словакия и Венгрия, главы правительств которых попали в сложное положение из-за требований американского президента, блокируют полный отказ ЕС от российского ископаемого и сами продолжают закупать нефть и газ у России.

«Мы предложили свою поддержку в диверсификации импорта. Мы видим возможные решения , и я попрошу Словакию и Венгрию сесть и обсудить эти варианты», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши, не раскрыв подробности.

Если Варшава сможет убедить Братиславу и Будапешт в возможности отказа от российских энергоносителей, это станет не только ударом по бюджетным поступлениям РФ, которые и так с 2022 года значительно пострадали из-за решений Евросоюза, но и даст зелёный свет более жёстким санкциям. Трамп четко обозначил, что готов вести ограничения только если Евросоюз откажется от закупок российской нефти и газа.

Однако обе европейские страны не только разделяют позицию по импорту энергоносителей из России, но и тесно сотрудничают, например, в сфере распределения и переработки сырой нефти через компанию MOL, которой принадлежит Slovnaft.

Власти Венгрии и Словакии на протяжении трёх лет использовали аргумент об угрозе энергетической безопасности в качестве оправдания, однако этом все это время получали прибыль от переработки более дешёвого российского сырья, в отличие от других европейских стран.

На долю России приходится около 87,5% поставок нефти в Венгрию. За январь-июнь 2025 года Венгрия также закупила у России около 4,5 млрд кубометров газа. Это на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, согласно данным сайта Gas Processing News.

У Словакии же с «Газпромом» действует долгосрочный контракт на поставку около 3,5 млрд кубометров газа в год, действующий до 2034 года.

При этом у той же Венгрии есть возможность получать нефть, например, через расширенное соединение трубопровода TAL с нефтяным терминалом в Италии. Страна также наладила энергетическое сотрудничество с Турцией, Азербайджаном и Катаром.

Тем временем крупнейшая словацкая государственная компания SPP (Slovensky Plynarensky Priemysel ) заключила соглашения на поставку газа не только с «Газпромом», но и со многими другими компаниями – BP, ExxonMobil, Shell, ENI и RWE. Более того, как заявил национальный оператор, эти поставки способны покрыть до 150% потребностей его клиентов, включая домохозяйства, промышленные предприятия и котельные.

В свою очередь, Польша может предложить обеим странам свои морские терминалы для импорта газа из других регионов планеты.

Таким образом властям Словакии и Венгрии будет все сложнее оправдывать свое нежелание отказаться от российской нефти и газа, как это сделали когда-то други страны ЕС. И ближайший союзник Орбана и Фицо Дональд Трамп может быть недоволен их позицией в этом вопросе.

С другой стороны, президент США мог специально потребовать от ЕС невозможного, чтобы не вводить санкции против Москвы. Тогда позиция Словакии и Венгрии не изменится, так как в Будапеште и Братиславе понимают, что не самом деле хочет Дональд Трамп.