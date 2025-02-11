Трамп назвал сумму, которую хочет получить от Украины за счет редкоземельных металлов

Опубликовано: 11.02.2025 11:53 , Обновлено: 11.02.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать Соединенным Штатам редкоземельные металлы на сумму $500 млрд в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

Трамп считает, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией и как закончится война.

«Они [украинцы] могут заключить сделку [о прекращении войны с Россией]. Они могут не договориться и не заключить сделку. Однажды они могут стать российскими, а могут не стать российскими. Но все те деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму $500 млрд в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», - утверждал Трамп в эфире американского телеканала Fox News, [link href=“https://t.me/stranaua/185711” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Telegram-канал “Политика страны”.

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Редкоземельные металлы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Редкоземельные элементы необходимы для производства магнитов, используемых в электромобилях, мобильных телефонах и другой электронике. Эти ресурсы считаются стратегическими, так как их заменители пока отсутствуют.

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Трамп признался, что созванивался с Путиным. Сколько раз?

К слову, 8 февраля, когда Трамп заявил о разговоре по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, американский президент называл совсем другую сумму. Так, он говорил, что хочет заключить с главой Украины Владимиром Зеленским сделку на $500 млн о доступе к редкоземельным металлам и газу в стране в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны. Впервые Трамп предложил Украине помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам 3 февраля.

Версия Украины

Новое заявление Трампа в официальном Киеве пока не комментировали. Но 4 февраля Зеленский сказал, что в так называемый «план победы», представленный властями Украины в сентябре 2024 года, входят инвестиции в полезные ископаемые. “У нас их (полезных ископаемых) достаточно. Вы видите, что Россия еще в 2014 году оккупировала наши земли. Частично там были большие объемы наших полезных ископаемых. Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад”, - передавали его слова тогда украинские медиа.

Украинский президент также сказал, что говорил об этом при встрече с Трампом в сентябре 2024-го в Нью-Йорке.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о предложении Трампа финансовой и военной помощи Украине в обмен на доступ к редкоземельным металлам. «Мы говорим Украине, что у них есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, за свои редкоземельные металлы и другие вещи», — заявил в начале февраля американский президент.

Трамп предложил Украине помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам