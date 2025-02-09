Трамп признался, что созванивался с Путиным. Сколько раз?

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Опубликовано: 09.02.2025 10:29 , Обновлено: 09.02.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщила газета The New York Post.

В интервью, которое Трамп дал The New York Post на борту президентского самолёта Air Force One, его спросили, сколько раз он общался с российским лидером.

«Лучше мне об этом не говорить», — ответил Трамп, не уточнив, когда именно состоялся разговор. Издание привело слова Трампа о контактах двух лидеров в косвенной речи, неясно, происходило ли это до или после переизбрания Трампа.

«Он (Путин) хочет, чтобы люди перестали умирать», — сказал Трамп.

Трамп также заявил изданию, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным» и что у него есть конкретный план по прекращению войны, однако не стал раскрывать подробности. «Я надеюсь, что это будет быстро, — сказал Трамп. — Каждый день люди умирают. Эта война в Украине так ужасна. Я хочу покончить с этой чертовщиной».

Важно отметить, что ни российская сторона, ни американская не объявляли официально о переговорах между двумя лидерами. В последнее время говорят только о подготовке к возможной встрече.

Как сообщал ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля заявлял, что Кремль проинформирует о ходе организации контактов Путина и Трампа «по мере поступления субстантивной информации».

Также, по сообщению Reuters, Трамп в пятницу заявил о возможной встрече с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Темой встречи станет обсуждение прекращения войны. The New York Post, в свою очередь, заявило, что с Зеленским встретится и вице-президент Вэнс.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть»

Немногим позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Комментируя сообщения СМИ о беседе лидеров двух стран, Песков пояснил, что в настоящее время, по мере того как администрация в Вашингтоне налаживает работу, «возникает много разных коммуникаций… по разным каналам». В связи с этим он допустил, что может «лично чего-то не знать, быть не в курсе чего-то». «Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Песков в комментарии interfax.ru.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Дональд Трамп 6 февраля своим указом ввел санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), расположенном в Гааге (Нидерланды). Речь идет о финансовых и визовых ограничениях в отношении должностных лиц суда, которые вели дела по гражданам США или их союзникам. В МУС осудили указ.

Трамп ввел санкции против МУС. Что там ответили?