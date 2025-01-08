Опубликовано: 08.01.2025 09:36 , Обновлено: 08.01.2025

Избранный президент США Дональд Трамп назвал новый срок, в который он пообещал закончить войну в Украине, а также высказался по поводу потенциального членства Украины в НАТО.

На пресс-конференции в своем клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич, штат Флорида, Трамп обвинил своего предшественника, демократа Джо Байдена в том, что он якобы “изменил позицию США по вопросу членства Украины в НАТО”.

“Большая часть проблемы заключается в том, что Россия — много-много лет, задолго до Путина — говорила: “НАТО никогда не сможет вмешиваться в дела Украины”. Теперь они это сказали. Это было как бы высечено на камне. И где-то по ходу дела Байден сказал: “Нет. Они должны иметь возможность вступить в НАТО”, — процитировало Трампа агентство Reuters.

Члены НАТО официально выразили поддержку идее вступления Украины в Альянс ещё в 2008 году, после саммита в Бухаресте, а администрация Байдена лишь поддержала эту риторику. При этом Украина так и не получила официального приглашения на вступление в НАТО.

Между тем, советники и политические союзники Трампа в целом выступают против членства Украины в НАТО, по крайней мере в обозримом будущем, и называют этот шаг “ненужной провокацией в адрес Москвы”. Киев же настаивает на то, что именно присоединение Украины к Альянсу может сыграть ключевую роль в “сдерживании дальнейшей российской агрессии”.

Что же до прекращения боевых действий в Украине, то Трамп, который в ходе предвыборной кампании обещал закончить эту войну буквально за один день, с приближением дня инаугурации отказался от таких многообещающих заявлений.

“Я надеюсь, что у меня будет шесть месяцев. Нет, я думаю, я надеюсь, что удастся решить быстрее, чем за шесть месяцев”, — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли он разрешить войну в ближайшие полгода.

При этом будущий американский президент выказал мнение о том, что войну в Украине “вообще не следовало начинать”, поскольку “Россия теряет много молодых людей, и Украина тоже”.

Трамп также заявил, что не сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным до его официального вступления в должность 20 января. Он сказал, не вдаваясь в подробности, что такая встреча была бы “неуместной”.

“Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Но я не думаю, что будет уместно встретиться до 20-го числа. Меня это раздражает, потому что, знаете ли, каждый день погибают люди - много-много молодых людей”, - заявил Трамп.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце декабря Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Путиным. По его словам, глава Кремля тоже с нетерпением ждёт такой возможности “как можно скорее”.

«Как можно скорее» — Трамп пообещал встретиться с Путиным

“Одна из вещей, которые я хочу сделать, и быстро… Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Мы должны дождаться этого, мы должны закончить эту ужасную войну”, — пообещал тогда Дональд Трамп.

Между тем, согласно оценке британского Королевского института международных отношений Chatham House, переизбрание Дональда Трампа на пост президента США конфликт в Украине не разрешит, а лишь заморозит и, скорее всего, повлечет за собой территориальные потери со стороны Киева.

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