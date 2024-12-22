"Это грабеж" - Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США

Опубликовано: 22.12.2024 18:03 , Обновлено: 22.12.2024

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил установить контроль над Панамским каналом, обвинив власти этой страны во взимании чрезмерных пошлин с американских судов, проходящих по одному из самых оживленных водных путей в мире.

“К нашему военно-морскому флоту и торговле относились очень несправедливо и неблагоразумно. Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны”, - написал Трамп на своей социальной платформе Truth в субботу.

“Это настоящее грабеж нашей страны [должен] немедленно прекратиться”, - заявил он.

[inf]США построили канал в 1914 году и десятилетиями управляли территорией, прилегающей к проливу. Но Вашингтон полностью передал контроль над каналом Панаме в 1999 году после периода совместного управления.[/inf]

Трамп также намекнул на растущее влияние Китая на деятельность канала, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. “Управлять этим каналом должна была исключительно Панама, а не Китай или кто-либо другой, - сказал он. - Мы бы никогда не позволили, чтобы он попал не в те руки!”

[inf]Китай является вторым по величине клиентом канала, а китайская компания, базирующаяся в Гонконге, контролирует два из пяти портов, прилегающих к Панамскому каналу, по одному с каждой стороны.[/inf]

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как Трамп в интервью высказал мысль о том, что канадцы, возможно, хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом Америки, назвав премьер-министра Джастина Трюдо “губернатором”.

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“Панамские” заявления Трампа показали ожидаемый сдвиг в дипломатии США после его вступления в должность в январе. В пятницу Financial Times сообщила, что команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что он потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП.

Ранее Telegraf.news писал, что избранный президент США Дональд Трамп ясно дал понять о своих планах относительно экономики, которые он намерен реализовать во время своего второго срока в Белом доме. Эти планы во многом представляют собой угрозы, реализация которых будет означать огромные последствия для всего мира. Речь может идти о начале всемирной торговой войне, когда страны начнут вводить обоюдные торговые ограничения в ответ на действия Белого дома.

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