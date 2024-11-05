Трамп и Харрис сделали последние заявления накануне дня голосования в США. Когда ждать результатов выборов?

Опубликовано: 05.11.2024 10:02 , Обновлено: 05.11.2024

Понедельник, 4 ноября, стал последним днём предвыборной гонки двух кандидатов на пост президента США - Дональда Трампа и Камалы Харрис. Посмотрели, какие заявления сделали политики на своих последних митингах, кому сулят победу последние соцопросы и когда ждать объявления имени нового хозяина Белого дома в Вашингтоне.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис завершила свою предвыборную кампанию в Пенсильвании, где она посетила пять городов, включая два города, которые также посетил Трамп: Рединг и Питтсбург. На финальном митинге в Филадельфии в поддержку Харрис выступили популярная певица Леди Гага и не менее известная американская телеведущая Опра Уинфри.

В своём выступлении Харрис пообещала стать “президентом всех американцев”, обратившись к многочисленной местной пуэрториканской общине, которая была возмущена оскорблениями со стороны комика на митинге Трампа на прошлой неделе.

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Том Бонье, глава аналитической компании TargetSmart, сотрудничающий с Демократической партией США, рассказал, что досрочное голосование показало высокую активность в “колеблющихся” штатах, особенно среди женщин, которых аналитики называют главным потенциальным активом Харрис.

Как отметило агентство AP, многочисленные соцопросы показывают большой гендерный разрыв в гонке 2024 года: женщины склоняются к Харрис и её напарнику на выборах, кандидату на пост вице-президента Тиму Уолцу, а мужчины — к Трампу и его напарнику, сенатору от Огайо Джеймсу Вэнсу.

Чиновники из предвыборного штаба Трампа, которые также отслеживают результаты предварительного голосования, отметили, что на данный момент проголосовало больше женщин, чем мужчин. Согласно октябрьскому опросу Reuters/Ipsos, Харрис опережает Трампа (50% против 38%) среди зарегистрированных избирателей-женщин, в то время как Трамп лидирует среди мужчин - 48% против 41%.

“Это последний”

В свою очередь республиканец Дональд Трамп завершил свою предвыборную кампанию митингом в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган. Это уже стало своеобразной традицией для политика - третьи президентские выборы подряд Трамп выбирает этот город для своего последнего мероприятия. На этот раз, по словам политика, это в целом последний предвыборный митинг в его карьере.

“Это последний”, — заявил Трамп, подчеркнув, что не планирует снова баллотироваться на пост президента, если не сможет занять высокий пост на нынешних выборах.

Впрочем, 78-летний Трамп (78) уже дал понять, что в случае поражения на выборах попытается бороться, как он это делал в 2020 году.

Когда ждать результатов?

Вторник, 5 ноября - заключительный день голосования на выборах президента США. После закрытия последних избирательных участков начнется сложный процесс подсчета голосов и официальное удостоверение результатов. Теоретически возможно, что СМИ объявят победителя в ночь выборов. Однако, поскольку предварительные опросы показывают минимальный разрыв между кандидатами, это может означать, что официальные результаты станут известны только через несколько дней, как это было в 2020 году.

Кроме того, американская избирательная система известна своей сложной структурой и может удивить: кандидат, формально набравший больше голосов по всей стране, далеко не всегда побеждает на выборах. В конечном итоге 538 избирателей решат, кто займёт кресло в Белом доме. Последним этапом станет заседание Конгресса 6 января, на котором будут формально подсчитаны голоса и утвержден их результат.

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