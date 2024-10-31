Трамп пересел на мусоровоз и заявил, что Байден «ненавидит американский народ»

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Опубликовано: 31.10.2024 09:27 , Обновлено: 31.10.2024

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп устроил очередное шоу из своего предвыборного выступления в штате Висконсин. Политик вышел из своего самолёта под прицелом камер журналистов в специальном светоотражающем жилете, какие обычно надевают работники американских коммунальных служб. Едва сойдя с трапа, он пересел на мусоровоз, сделав выпад в адрес действующего президента США Джо Байден, который вывел "мусорный скандал" на новый виток.

Поводом для самого “мусорного скандала” изначально стало выступление комика Тони Хинчклиффа на предвыборном митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке. Он назвал Пуэрто-Рико “плавучим островом мусора”. Это вызвало негодование как в самой пуэрториканской диаспоре, так и у представителей обеих американских партий, а Трампу пришлось извиняться за неуместные слова своего сторонника.

[info_b]Пуэрто-Рико - остров в Карибском море, который по сей день остаётся неинкорпорированной организованной территорией в составе США. По сути остров не является ни суверенным государством, ни полноценным штатом США, а следовательно, его жители не могут голосовать на выборах президента США.[/info_b]

Между тем Джо Байден “поддал жару” в этом “мусорном скандале”: на онлайн-встрече с латиноамериканскими сторонниками Демократической партии политик заявил, что “единственным плавучим мусором”, по его мнению, являются сторонники Дональда Трампа.

Именно на эти слова отреагировал своеобразной демонстрацией кандидат-республиканец в Висконсине.

“Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо”, — заявил Трамп, забравшись на пассажирское сиденье грузовика, брендированного логотипом его предвыборной кампании.

На самом митинге политик так и остался в ярком светоотражающей жилете и в ходе выступления не преминул сделать выпад в адрес своего политического соперника.

“Вы не можете быть президентом, если ненавидите американский народ, а я верю, что он его ненавидит”, — заявил Трамп.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале октября редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд, один из самых известных журналистов-расследователей в США, выпустил новую документальную книгу. В ней опубликованы закулисные разговоры действующего президента США Джо Байдена, его коллеги по предвыборному штабу Камалы Харрис и их политического соперника Дональда Трампа.

«Сукин сын Нетаньяху» и «чёртов Путин». Американский журналист опубликовал закулисные разговоры Байдена, Трампа и Харрис