Трамп или Харрис? «Нострадамус выборов», предсказавший исход 9 из 10 выборов, назвал имя следующего президента США

Опубликовано: 01.11.2024 07:54 , Обновлено: 01.11.2024

Американский историк, профессор Аллан Лихтман, которого в США прозвали "Нострадамусом выборов" за то, что ему удалось правильно предсказать исход 9 из 10 выборов, озвучил свой прогноз относительно будущего президента США.

Результаты соцопросов показали, что за несколько дней до выборов - основной день голосования намечен на 5 ноября - лидерство кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в колеблющихся штатах сокращается, а результаты двух соперников “ошеломляюще близки”, сообщило издание USAToday.

Несмотря на это, Аллан Лихтман настаивает на своём прогнозе, сделанном ещё в сентябре: победа на выборах останется за кандидатом от демократов.

[info_b]Отметим, что единственный неверный прогноз Лихтмана был сделан в 2000 году, когда он предсказал победу демократу Элу Гору, но в результате кресло в Белом доме досталось республиканцу Джорджу Бушу-младшему. Результаты остальных 9 президентских кампаний профессору удалось спрогнозировать верно.[/info_b]

Сам Лихтман отмечает, что в своих прогнозах основывается на 13 ключевых моментах, а вот данные соцопросов, на которые, как правило, ориентируются СМИ, назвал манипулятивными. По его словам, масштабная предвыборная кампания вовсе не гарантирует кандидату кресло в Белом доме.

После того, как Лихтман озвучил свой нынешний прогноз в сентября, он подвергся резкой критике в США. Так, в прошлом месяце политический социолог Нейт Сильвер назвал ключи профессора “совершенно произвольными”. Однако Лихтман настаивает, что исходит из факторов, которые за годы истории показали свою надёжность.

“У меня нет хрустального шара, я не спикер Майк Джонсон, который думает, что у него есть канал связи со Всевышним. Моя система основана на истории, она очень надежна, но всегда возможно, вы не можете знать заранее, что произойдет что-то столь катастрофическое и беспрецедентное, что нарушит ход истории”, — заявил Лихтман, подчеркнув, что такие экстраординарные события вовсе не делают его систему и предсказания “недействительными”.

Сам же Лихтман нынешнюю предвыборную кампанию считает поистине “исторической”. По его словам, в 2024 году в гонке за президентское кресло “на карту поставлена ​​сама демократия”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер объявил, что на предстоящих президентских выборах в США поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По мнению 77-летнего актёра, победа Трампа будет означать «ещё четыре года брехни».

«Ещё 4 года брехни?» — Шварценеггер рассказал, кого считает «неудачным лидером» на президентских выборах в США