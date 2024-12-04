Только в одном месте на Земле можно встретить синие знаки "Стоп". Что означают и почему не красные?

Опубликовано: 04.12.2024 18:19 , Обновлено: 04.12.2024

Это не шутка и не выдумка искусственного интеллекта. Синие знаки "Стоп" действительно существуют, хотя в Беларуси мы вряд ли их когда-нибудь увидим. Любопытно, что столь непривычный и специфический знак можно найти лишь в одном месте на Земле. И это далеко не Европа.

Оказывается, синий знак “Стоп” можно встретить, если отправиться на… Гавайи. Несмотря на то, что традиционные красные всё-таки превалируют на местных улицах, здесь также можно увидеть нетрадиционную расцветку. Всё дело в гавайских законах, согласно которым знаки можно устанавливать только уполномоченным органам.

Чтобы обойти этот запрет, например, на парковках магазинов, жители Гавайев придумать своеобразную хитрость — синие знаки “Стоп”. Формально они не являются дорожными знаками, так как не имеют красного круга, однако их форма и надпись понятны для всех. Поскольку это не настоящий знак, его могут устанавливать в том числе частные лица. Интересно, что, несмотря на нулевую юридическую силу, они получили общественное признание среди большинства водителей.

А когда знаки “Стоп” были жёлтыми?

История знаков “Стоп” в США имеет свои интересные эпизоды. По информации американской газеты The New York Times, до 1950-х годов, когда удалось создать светоотражающий красный пигмент, на дорогах США преобладали жёлтые стоп-сигналы (впрочем, они уже тогда могли быть отражающими). Только после решения технической проблемы в 1954 году красные стоп-сигналы начали заменять свои менее заметные аналоги.

Ранее Telegraf.news писал, что некоторые дорожные знаки порой могут поставить водителей в тупик. Например, в странах Южной Америки можно встретить необычный знак с “прищуренными глазами” в белом круге, обведённый красным контуром. На дорогах Беларуси (к счастью или к сожалению) его не встретишь, и этому есть вполне логичное объяснение.

Этот дорожный знак с «прищуренными глазами» ставят за границей в особых местах. Хотели бы такой в Беларуси?

Также мы рассказывали, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали об экспериментальной разметке, которую нанесли на четырёх автомобильных трассах региона. Она представляет собой большие белые кривые стрелки, которые, по словам ГАИ, должны предупреждать водителей о приближении участка, на котором запрещён обгон.

На дорогах Гомельской области нанесли новую разметку в виде кривых стрелок. В ГАИ рассказали зачем