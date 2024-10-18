Начало конца или переход к эскалации? В Израиле и Ливане оценили последствия убийства главы политбюро ХАМАС

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Опубликовано: 18.10.2024 08:52 , Обновлено: 18.10.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 октября подтвердила смерть одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешную операцию израильских военных "началом конца", в США в ней усмотрели "небольшое окно возможностей" для Израиля, а в Ливане - очередным шагом на пути к "обостряющейся фазе противостояния с Израилем".

На официальной страничке ЦАХАЛ в соцсети Х вечером 17 октября появилась видеозапись с дрона, на которой, по словам израильских военных, запечатлены последние секунды жизни Яхьи Синвара. Он занял пост главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС в августе 2024 года после ликвидации Исмаила Хании.

[info_b]Внимание! На видео присутствуют кадры жестокости, не рекомендуется смотреть людям с чувствительной психикой.[/info_b]

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, комментируя видеозапись и операцию по ликвидации Синвара в целом, подчеркнул, что с самого начала войны, 7 октября 2023 года, израильские военные настаивали на том, что война ведётся непосредственно с ХАМАС, а не с народом Газы.

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху расценил убийство Синвара как “начало конца” войны в секторе Газа, передало израильское издание The Times of Israel. Тем не менее, говорить об окончании военной операции в мятежном секторе, по его словам, пока рано.

“Сегодня мы сравняли счёты. Сегодня злу нанесен удар, но наша задача всё ещё не выполнена”, — заявил израильский премьер в видеообращении, опубликованном после подтверждения смерти лидера ХАМАС. Нетаньяху пообещал “продолжить действовать в полную силу”, пока все заложники 7 октября не вернутся домой.

В США же устранение самой влиятельной фигуры ХАМАС расценили как “небольшое окно возможностей” для достижения озвученных Израилем военных целей и шансом для скорого прекращения огня. Такую оценку, в частности, дали министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, а также президент США Джо Байден, который провёл телефонные переговоры с Нетаньяху.

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О том, что США хотят “начать переговоры по предложению о прекращении огня” и освобождении заложников, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он назвал Синвара “главным препятствием” на пути к прекращению войны.

“Это препятствие, очевидно, устранено. Не могу предсказать, что это значит, что тот, кто заменит (Синвара), согласится на прекращение огня, но это устраняет то, что в последние месяцы было главным препятствием к его достижению”, — заявил Миллер, отметив, что Синвар “в последние недели вообще отказывался вести какие-либо переговоры”.

Между тем, ливанская военизированная группировка “Хезболла”, напротив, заявила 18 октября, что переходит к “новой и обостряющейся фазе войны” против Израиля, заявив, что смерть Синвара может стать причиной для эскалации конфликта.

В том же духе высказались и в Иране: представители иранской миссии при ООН, в частности, заявили, что ликвидация Синвара никак не повлияет на их поддержку ХАМАСа, а “дух сопротивления будет только укрепляться”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях появилась информация о том, что Израиль определился с военными целями на территории Ирана, по которым потенциально могут быть нанесены удары в ответ на недавнюю массированную атаку Исламской Республики баллистическими ракетами. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны больше нет никаких “красных линий” и выразил готовность армии “защищать народ и интересы” республики.

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