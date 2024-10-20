Израиль ударил по жилому дому в Газе — погибло более 70 человек

Опубликовано: 20.10.2024 11:54 , Обновлено: 20.10.2024

В воскресенье утром в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об атаке 175 объектов ХАМАСа и "Хезболлы", расположенных в сектора Газа и Ливане. Кроме того, по данным палестинской группировки, в результате авиаударов на город Бейт-Лахия погибло не менее 73 человек. В Израиле заявили, что эти цифры "преувеличены".

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что в течение суток поразили склады оружия, пусковые установки и другие “объекты террористической инфраструктуры”, которые принадлежали ХАМАСу и “Хезболле”. Помимо этого, в субботу вечером в северной части Газы израильский авиаудар поразил несколько домов и многоэтажное жилое здание в городе Бейт-Лахия, в результате чего погибло по меньшей мере 73 человека, передала международная телекомпания Al Jazeera.

Медуэй Аббас, один из сотрудников Минздрава, подчеркнул, что это не окончательные цифры. По его словам, под завалами рухнувшего жилого комплекса могут находиться ещё люди. Также медики добавили, что спасательным операциям мешает отключение телекоммуникационных и Интернет-сервисов, которые не работают в регионе уже второй день, сообщила британская газета The Guardian.

Напомним, 18 октября стало известно о заявлении “Хезболлы” о переходе к “новой фазе эскалации” конфликта с Израилем. Что под этим подразумевается, станет известно в ближайшие дни, заявили представители террористической группировки.

Ранее мы рассказывали, что резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии на средиземноморском побережье атаковали беспилотники, запущенные с территории Ливана. Эту информацию утром в субботу, 19 октября, подтвердили в канцелярии премьер-министра.

Беспилотники из Ливана атаковали резиденцию Нетаньяху

Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 октября подтвердила смерть одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешную операцию израильских военных “началом конца”, в США в ней усмотрели “небольшое окно возможностей” для Израиля, а в Ливане — очередным шагом на пути к “обостряющейся фазе противостояния с Израилем”.

Начало конца или переход к эскалации? В Израиле и Ливане оценили последствия убийства главы политбюро ХАМАС