Токаев прилетел к Путину в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили СМИ вечером 27 ноября.
Планируется, что 28 ноября Путин и Токаев проведут переговоры.
Кроме того, они должны принять участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Также, как сообщал представитель Кремля Дмитрий «они будут продолжать общение в формате рабочего завтрака, подпишут документы, поэтому это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит».
Напомним, Касым-Жомарт Токаев победил в досрочных президентских выборах, набрав свыше 80% голосов. 26 ноября он вступил в должность главы государства на следующие семь лет.
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