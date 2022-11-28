Токаев прилетел к Путину в Москву

Опубликовано: 28.11.2022 08:33 , Обновлено: 28.11.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили СМИ вечером 27 ноября.

Планируется, что 28 ноября Путин и Токаев проведут переговоры.

Кроме того, они должны принять участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Также, как сообщал представитель Кремля Дмитрий «они будут продолжать общение в формате рабочего завтрака, подпишут документы, поэтому это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит».

Напомним, Касым-Жомарт Токаев победил в досрочных президентских выборах, набрав свыше 80% голосов. 26 ноября он вступил в должность главы государства на следующие семь лет.

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Ранее Телеграф писал, что МИД Казахстана вызвало российского посла, после того, как Захарова потребовала выслать из страны украинского дипломата Петра Врублевского, который ранее призывал «убивать больше русских».

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