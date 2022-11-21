Токаев снова победил на выборах в Казахстане — ЦИК

Опубликовано: 21.11.2022 08:48 , Обновлено: 21.11.2022

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с огромным отрывом побеждает на президентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии, а также экзит-поллов.

По предварительным данным ЦИК, Токаев набрал 6 456 392 голоса, или 81,31%.

Явка составила 69,44% от общего количества граждан, включенных в списки. Самая высокая явка зафиксирована в области Жетиса – 81,42 процента. Самая низкая явка в Алматы – 28,72 процента.

Вот как проголосовали, по словам ЦИК, за других кандидатов:

против всех — 480 484 голоса, или 5,8%.

Каракат Абден — 206 206 голосов, или 2,6%;

Нурлан Ауесбаев — 176 116 голосов, или 2,22%;

Жигули Дайрабаев — 271 641 голос, или 3,42%;

Мейрам Кажыкен — 200 907 голосов, или 2,53%;

Салтанат Турсынбекова — 168 731 голос, или 2,12%;

Ранее стало известно, что согласно информации первого экзит-полла от международного института региональных исследований Открытое общество, Токаев набрал 82,45 процента голосов. Еще 5,2% голосов за вариант «против всех».

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Согласно обновленной конституцией страны президент Казахстана будет занимать пост 7 лет и не сможет переизбраться.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что Казахстан официально отказался признавать российские «референдумы», которые организовали на занятых войсками РФ территориях Украины. Об этом заявили в МИД Казахстана:

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами «ЛНР» и «ДНР», и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования».

Казахстан отказался признавать российские «референдумы» в Украине