The Daily Mail опубликовала сценарий "разрушения НАТО как альянса" и "захвата Арктики" Россией

Опубликовано: 23.01.2024 08:35 , Обновлено: 23.01.2024

Британская газета The Daily Mail, вслед за немецкими СМИ, опубликовала свою версию "вероятного сценария нападения России на страны НАТО". Основываясь на прогнозах бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и ещё нескольких военных экспертов, издание подробно описало, "как может развиваться российское нападение на Европу до 2044 года".

Согласно прогнозу издания, сначала Россия может прибегнуть к кибератакам, чтобы “посеять хаос в рядах НАТО”, нарушить работу морских портов, логистику и цепочки поставок.

“Существует даже вероятность какого-то конфликта в космосе, когда спутники будут использоваться для нападения друг на друга или для создания помех спутникам”, - процитировало издание научного сотрудника британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI Сэма Крэнни-Эванса.

Однако, ключевыми событиями потенциального конфликта России и стран Запада военный аналитик по-прежнему назвал “обычные кинетические операции на земле, в воздухе и на море”. В них, по мнению эксперта, Россия может задействовать “сотни высокоточных ракет большой дальности”, в том числе “против гражданских целей по всей Европе”. По мнению британского специалиста, под ударом могут оказаться аэропорты, морские базы, логистические центры.

“Огромные проблемы для НАТО”

Наземная же операция, по мнению экспертов британского издания, начнётся с попытки захватить Сувалкский коридор и выйти через него на Польшу или страны Балтии.

“Даже небольшое нападение на это слабое место – единственную сухопутную границу между материковой Европой и странами Балтии – может вызвать огромные проблемы для НАТО”, - подчеркнули авторы статьи в The Daily Mail.

По словам генерала Ходжеса, “если Путину или его преемнику удастся заблокировать Сувалкский коридор, они будут использовать этот участок земли и Беларусь в качестве стартовой площадки для второй фазы наступления”. Он, по его словам, предполагает отправку тысяч российских солдат, танков и сил специального назначения “для нападения на одну из стран Балтии на восточном фланге НАТО”. В качестве наиболее вероятных целей для атаки издание назвало Литву, Польшу или Эстонию.

“Катастрофические последствия”

Вслед за этим, по словам Ходжеса, Россия “направит свой российский флот для выполнения жизненно важной задачи: взятия под контроль северного арктического маршрута”.

“Если они отрежут нас от этого, это будет иметь катастрофические последствия”, — подчеркнул генерал.

При этом Ходжес подчеркнул, что “речь идет не о захвате всего НАТО Россией”. По его мнению, перспективной целью Москвы на следующие 20 лет станет “разрушение НАТО как альянса” и достигать этой цели Россия будет “путем вторжения на восточный фланг и захвата критически важных мест”, таких как Арктика и Северный морской путь.

Инфографика The Daily Mail: "Как Арктика превратится в глобальное поле битвы"

По мнению Ходжеса, в войне с западом Россия не будет одинока. По его словам, в так называемую “Ось сопротивления” вместе с ней могут войти другие крупные державы, в частности, Иран.

Ранее Телеграф сообщил о “секретном документе” Министерства обороны Германии, выдержки из которого ранее в январе опубликовало немецкое издание Bild. В нём указано, что вооружённые силы Германии готовятся к вооруженному конфликту с Россией, который, по версии немецких военных аналитиков, может разразиться в так называемом Сувалкском коридоре в мае 2025 года.

В Германии опубликовали секретный «сценарий нападения» России на ЕС с территории Беларуси в мае 2025 года

Впрочем, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что документ представляет собой “не секретный анализ разведки, прогнозирующий ситуацию”, а всего лишь “сценарий предстоящих учений Североатлантического альянса”.

В НАТО опровергли статью Bild о подготовке к войне с Россией и Беларусью